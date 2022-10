El contundente mensaje con el que Daniel Osvaldo confirmó su separación de Gianinna Maradona: “Nada más que aclarar”

escuchar

A principios de enero, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo anunciaron su ruptura, pero se reconciliaron dos meses después. Así lo demostraron en sus frecuentes posteos en las redes sociales de la hija de Diego Maradona. Este jueves, el exfutbolista compartió en una historia de Instagram que se separaron recientemente.

“Antes de que se inventen mil historias, se la hago corta. Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar”, escribió Osvaldo. La pareja oficializó su noviazgo a principios de abril de 2021, luego de ser vistos junto en el sur del país, donde él viajo para cumplir con una gira de su banda y ella lo acompañó.

Los rumores de una crisis en la pareja salieron a la luz luego de que el exjugador se ausentara durante semanas en las redes sociales y reapareciera con posteos que no incluían a la hija del 10.

Daniel Osvaldo confirmó la ruptura con Gianinna Maradona. Instagram: daniosvaldobv

La primera ruptura fue comunicada a principios de año por Gianinna. “El 24 de diciembre, elegimos distintos caminos. Pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Yo soy eso. ¡Lo que sean los demás no corre por mi cuenta, ni por la tuya! Sé feliz hoy, mañana y siempre. ¡Yo prometo que también! Allá vamos 2022, y a los mil años más, también les hablo”, escribió, junto a una fotografía de, ambos abrazados.

ARCHIVO-. Gianinna Maradona blanqueó su ruptura con Daniel Osvaldo en enero. instagram.com/giamaradona

Pero una imagen que publicaron posteriormente dio indicios de una reconciliación. “Gracias por estar siempre. Te amo”, compartió Maradona en su cuenta de Instagram.

El posteo de Jimena Barón sobre Osvaldo

Daniel Osvaldo se separó de Jimena Barón en 2016. La ruptura tuvo varios idas y vueltas que se convirtieron en un escándalo en los medios de comunicación y en las redes sociales, en medio de la disputa por los derechos del hijo que tienen en común, Morrison.

Una de las últimas polémicas con la cantante se produjo luego de que Gianinna compartiera en su cuenta de Instagram una publicación en la que apareció Osvaldo alentando a su hijo, Benjamín Agüero, durante un partido de fútbol.

(Foto Instagram @jmena)

Si bien no hizo referencia a la publicación de la hija de Maradona, Barón compartió un escrito en sus historias, en el que habló sobre su rol como madre y el acompañamiento que tiene con su hijo. “Siempre me quedo con Momo en su cama hasta que se duerme (ahora que se independizó). A veces (como hoy), apenas siento que se queda dormido, me largo a llorar sin mucha razón. Hace pocos años entendí (o más bien sentí) que la vida de verdad pasa volando, y que muchos momentos que mi hijo vive como ordinarios y cotidianos, son en realidad extraordinarios y mágicos. Y, sobre todo, son la cima, no hay nada más arriba que eso”, describió.

(Foto Instagram @jmena)

Y agregó: “No puedo no pensar cuán respetadas y admiradas deberían ser todas las mamás que se quedan como un roble, desprendiéndose sin dudar, sin ni siquiera pensar en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres; para, antes que todo, seguir siendo mamás”.

