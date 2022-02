Karina Jelinek dejó de seguir a Flor Parise en redes y la habría echado de su casa

La relación entre Karina Jelinek y Flor Parise empezó con complicaciones. Además de que ellas nunca quisieron ponerle un rótulo a su vínculo, la familia de la modelo de 40 años nunca vio con buenos ojos esa unión, dado que su ideología es más bien tradicional por lo que desde un primer momento tuvo cierto recelo respecto de la elección de la empresaria. Todo esto se desprende de la información que compartieron algunas periodistas en Intrusos (América TV), donde manifestaron que la mediática habría echado de su casa a su pareja.

Respecto de las protagonistas de la polémica, Virginia Gallardo explicó al aire del programa mencionado anteriormente: “Ellas mismas se encargan de no titular y cuando se hizo público que podían tener algún tipo de relación... como que van por la familia tradicional, son muy conservadoras”.

Pese a eso, ambas decidieron seguir adelante con su noviazgo y empezaron a mostrarse felices y enamoradas en sus redes sociales. No obstante, en las últimas horas Karina dejó de seguir a Flor y los rumores de separación empezaron a tomar mucha fuerza. Al aire de Intrusos, quien dio a conocer la primicia fue Maite Peñoñori -periodista que dejó eltrece para sumarse al equipo de América TV. “Parece que todo se pudrió, Karina se enojó mucho y dejó de seguir en Instagram a Flor”, sentenció.

Karina Jelinek habría echado de su casa a Flor Parise

Luego de haber debatido el tema en la mesa, donde opinaron también Florencia De La V y Marcela Tauro, tomaron comunicación con un móvil desde Villa María, provincia de Córdoba, donde se hallaba el cronista Pablo Layus con información al respecto. Según comentó el periodista, para el popular festival de la misma localidad en la que se encontraba, tanto Jelinek como Parise habían solicitado dos acreditaciones. Allí, tocaría la reconocida artista Tini Stoessel.

“Después me dijeron que no viajó Karina pero sí viajaron Flor y su hijo. Aprovecharon las invitaciones para ver a Tini. Si Karina iba con Flor a Villa María no era un dato menor...”, expresó el movilero. “Capaz ahora la vuelve a seguir de nuevo. La información que me dan es que Karina está enojada, la echó de la casa y la dejó de seguir en Instagram”, amplió Peñoñori.

Efectivamente, en las redes, Jelinek no sigue a Parise y, en medio de los rumores, ninguna de las dos emitió comentario a través de las plataformas sociales. Las publicaciones de Karina se mantienen en la misma línea, dado que comparte fotos de sus trabajos como modelo, hace canjes y todavía quedan los restos de sus posteos de San Valentín junto a Parise, como la postal que compartió una cuenta de fanáticos de la pareja.

La foto juntas por San Valentín que ambas repostearon en medio de los rumores Instagram

En cuanto a Florencia, se limitó a repostear la misma foto y compartir, en sus redes sociales, algunas imágenes junto a su hijo de su viaje por los Estados Unidos. Mientras ambas guardan silencio y quedan los resabios de sus dedicatorias del Día de San Valentín, en la tarde del 15 de febrero, periodistas especializados aseguraron que están separadas.