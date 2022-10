El tajante tuit de Wanda Nara y la explosiva respuesta de Mauro Icardi sobre su ruptura: “Estamos separados”

escuchar

Wanda Nara salió al cruce de una publicación que aseguraba que ella había comenzado un proceso de reconciliación con su expareja, Mauro Icardi. La mediática empresaria, que actualmente estaría viviendo un romance con el cantante L-Gante, respondió a la mencionada información a través de su cuenta de Twitter con un tajante mensaje: “Estamos separados”.

Pero la cosa no terminó allí, ya que el propio futbolista replicó el tuit de su ex con un picantísimo comentario, en el que ponía en duda la versión de ella, y aseguraba que habían estado juntos “hace unos días” y que la habían “pasado muy bien”.

Todo parece embrollado y caótico en la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Especialmente, porque ella asegura, desde septiembre de este año, que el matrimonio finalizó y que se encuentran separados. Pero el futbolista de Galastasaray, en tanto, no admitió nunca la separación y cada vez que puede intenta demostrar que siguen juntos, aunque en este momento él se encuentre en Turquía y ella, en Buenos Aires, y con una nueva relación.

Wanda Nara respondió a un sitio de espectáculos que dijo que habría una reconciliación entre ella y Mauro Icardi, y que la empresaria "habría perdonado" a su ex Twitter / @wanditanara

El mejor ejemplo de este choque de opiniones entre el futbolista y su representante es la seguidilla de mensajes que se dieron este jueves en Twitter, cuando la mayor de las hermanas Nara negó la información de un portal sobre una posible reconciliación, y el delantero, a su vez, negó a su propia exesposa.

Todo comenzó con un artículo de un sitio de espectáculos publicado este lunes, cuyo título aseguraba: “Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi y ya se habla de reconciliación”. Sin dejar pasar mucho tiempo, la investigadora de ¿Quién es la máscara? respondió a la publicación en su cuenta de Twitter.

La empresaria se tomó de la expresión ‘perdonó a Icardi’ del titular del sitio y escribió, sin vueltas: “No tengo nada que perdonar. Estamos separados. Gracias por “no” consultarme”.

“La pasamos muy bien”

Hasta aquí, la respuesta de Nara marcaba un contrapunto con lo que había afirmado la publicación. Una especie de desmentida vía Twitter. Pero faltaba algo más, y esto fue la aparición de un tuit del propio Mauro Icardi que, en respuesta a la réplica de su ex, se expresó con un picante comentario.

La respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara dio a entender que habían estado juntos cuando él estuvo en Buenos Aires a principios de octubre, una versión que no coincide con la de su ex Twitter / @

“¿Separada como cuándo fui a la Argentina hace unos días?”, preguntó el futbolista con malicia, y luego añadió: “Lo firmo. La pasamos muy bien”. Al lado de la expresión “lo firmo”, el delantero del fútbol turco añadió el emoji de una mano con una lapicera en supuesta actitud de poner una firma. Y luego de “la pasamos muy bien”, anexó un emoticón con una cara que se sonríe y se babea, como una muy poco sutil expresión de placer.

Mauro Icardi intentó ingresar al domicilio de Wanda Nara en Buenos Aires y la seguridad se lo impide

El explosivo mensaje de Icardi se refiere a la fulgurante visita que el jugador realizó a principios de octubre a la ciudad de Buenos Aires donde, según su versión, pasó la noche con su ex. Pero aquí también hay posturas contrapuestas. Es que a poco de la visita del futbolista a Buenos Aires circularon imágenes de él queriendo ingresar a Chateau Libertador, el edificio donde reside Nara en Buenos Aires, y a la gente de seguridad que le impide el acceso.

Si bien nunca quedó claro si Icardi terminó ingresando al domicilio de su ex o no, las versiones del exPSG aseguran que no solo entró allí, sino que además pasó la noche con su ex. “Viajé a Buenos Aires para hablar. Estuve en mi casa en el Chateau. Es mentira que no me dejaron entrar. Estuvimos juntos toda la noche y el domingo al mediodía me volví porque tenía entrenamiento”, relató poco después el futbolista, en un vivo de Instagram.

Mauro Icardi y Wanda Nara en otros tiempos; hoy, ella asegura que están separados y él se niega a admitirlo (Foto: Instagram)

Como ocurre en estos casos, el tuit de la empresaria mediática y la subsiguiente declaración de su ex, que no quiere ser su ex, despertaron todo tipo de comentarios en los usuarios de la red social. Algunos expresaron su hartazgo por las idas y venidas de la pareja, otros destacaron la incapacidad del delantero para aceptar la realidad y otros, quizás los menos, agradecieron el espectáculo que brindan ambos a nivel de entretenimiento. Como es el caso de la usuaria A.P, que ironizó: “Jaja. Gracias por tanto, Wan y Mau. Con ustedes me ahorro hasta Netflix”.

LA NACION