escuchar

Días atrás, Karina Jelinek sorprendió al acercarse a un programa de televisión, del formato conocido como infomerciales, para tasar su anillo de compromiso, que, aunque no lo explicitó, podría haber sido un regalo de Leonardo Fariña. Cuando le preguntaron para qué usaría el dinero, la modelo evitó entrar en detalles, pero adelantó que se trata de un proyecto personal.

Desde hace tiempo, Jelinek es una figura sumamente reconocida en el mundo del espectáculo. Gracias a sus distintas apariciones mediáticas y el alto perfil que adquirió su vida privada, logró construir una popularidad en los medios y en las redes sociales.

Por ese motivo, todas sus apariciones dan que hablar y no pasan para nada desapercibidas. En esta ocasión, la modelo retornó a la escena pública en una faceta bastante particular. Con la idea de conseguir dinero para afrontar un proyecto, optó por tasar su anillo de compromiso.

Karina Jelinek tasó su anillo de compromiso y se llevará una suma millonaria

Karina estuvo en una emisión de El valor de tus sueños (El Nueve), un ciclo pautado por una casa de empeños, y allí se presentó con el recuerdo de su relación pasada. En el comienzo, al ser consultada por su bronceado y su regreso al país, contó que recién había regresado de Ibiza, España, y que no podía revelar el motivo de su viaje a la Argentina. “Estoy con un proyecto personal que todavía no puedo contar”, comenzó.

Con su mano izquierda levantada, Jelinek habló de frente a la cámara y no dudó en expresar que quería deshacerse de la pieza: “Tengo este anillo, que tiene una historia muy particular, y hoy lo voy a soltar”. Luego de que exhibió el objeto frente a la mirada de los especialistas, procedió a relatar su historia.

“Este es mi segundo anillo de compromiso, que me quedó de recuerdo. El primero era un diamante solitario y me lo robó mi mejor amigo, que era como mi familia. Me lo tenía que guardar, me lo sacó y desapareció”, recordó un poco afectada aún por el hecho. A continuación, explicó que quería evitar que pase lo mismo con la segunda pieza, por lo que tomó la decisión de tasarla: “El único que quedó es este. No tengo buenos recuerdos de este anillo, así que antes de perderlo y que me lo roben, prefiero tasarlo”.

Karina Jelinek tasó su anillo de compromiso y se llevará una suma millonaria Captura

Sin profundizar más en la historia ni aclarar si efectivamente fue un obsequio de Leonardo Fariña, Jelinek se refirió al propósito del dinero que había mencionado segundos antes en la emisión: “Voy a invertir en un proyecto personal que tengo”.

Lejos de mostrarse insegura o de tener algún vínculo con el objeto, dejó en claro que no tenía ningún tipo de atadura y hasta respondió con su icónica frase cuando le preguntaron por este asunto: “Lo dejo a tu criterio”. Ya metida en el aspecto monetario, manifestó que quería sacarse la duda sobre lo que podría llegar a recibir por la pieza. “Tengo amigos joyeros y me dijeron que es un anillo muy valioso, pero estaba un poco en duda”, aclaró.

Luego de observarlo, la experta le dio a Karina Jelinek su evaluación: “Tenemos un anillo de platino que es de Tiffany (la marca estadounidense de orfebrería). Las piedras son brillantes, talla completa”. Tras dar los detalles técnicos, dio a conocer que el anillo valía $7.000.000, que con la cotización del dólar en el momento que se grabó el programa equivalía a la cifra de US$18.421.