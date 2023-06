Flor Parise rompió el silencio tras la separación con Karina Jelinek y desmintió que fuera por celos

escuchar

Esta semana, Karina Jelinek confirmó a través de sus redes sociales su separación con Flor Parise, pareja con la que planeaba ser mamá. En Mañanísima (Ciudad Magazine) dieron versiones de los celos que tenía su novia y fue la misma protagonista quien llamó a Pampito para aclarar la escandalósa versión que circuló en ese programa.

Este miércoles, Pampito dio la noticia de la separación y contó detalles que se desconocían al respecto. “Se separó Karina Jelinek. Hace muy poco tiempo ella había blanqueado su relación con Florencia mostrándose a los besos en el cumpleaños de Belén Francese, si no me equivoco”, introdujo y agregó: “Pero hace muy poquitos días esta relación aparentemente terminó porque subió distintas historias en su cuenta de Instagram, donde empezó a contestar respuestas del público”.

Pampito cuenta cómo era los supuestos celos de Flor Parise sobre Karina Jelinek

Uno de los miles de seguidores que tiene en la red social le consultó a la modelo si estaba soltera. Ella compartió una selfie y respondió: “Sí, hace rato”. Sin embargo, los panelistas del programa coincidieron que el cumpleaños de Belén Francese, donde fue vista a los besos, se realizó hace un mes.

En ese momento, Estefi Berardi dio los motivos de la supuesta separación. “A mí lo que me dijeron es que se celan mucho. Ellas tenían un acuerdo en la pareja como que había cosas que estaban permitidas y cosas que no. Dentro de esa libertad que estaba hablada, igual se celaban”, aseguró Berardi.

“Sobre todo, Florencia”, acotó Pampito y reveló una supuesta anécdota de la pareja: “Hubo una vez donde Florencia agarró de los pelos a una amiga de Karina Jelinek por celos. La revolcó por todos lados. Se sabe quién es, pero no lo puedo decir. Estaba muy celosa, la cazó de los pelos y fue muy heavy”.

Sin embargo, dos días después de contar de que la relación había terminado por celos y la supuesta pelea con una amiga de Karina, la misma Flor Parise llamó al periodista de espectáculos para desmentirlo y contar su versión de los hechos.

Este viernes, tras mostrar una declaración de Karina en el programa, Pampito tomó la palabra: “A nosotros nos había llegado una información hace bastante tiempo que era por una cuestión de celos, porque Flor era muy celosa. Y contamos, de un modo divertido, que en un momento Flor estuvo muy celosa de una amiga de Karina y hasta que llegó a agarrarla de los pelos”, indicó.

Flor Parise desmiente a Mañanísima por las supuestas escenas de celos a Karina Jelinek

Luego continuó: “Flor me llamó, re buena onda. No estaba enojada. Pero me llamó para contarme su versión. Y me dijo ‘eso no pasó nunca. No soy celosa. Nunca agarré de los pelos a nadie. De hecho, a mí los medios de comunicación no me gustan tanto. No estoy tan de acuerdo con la exposición’”.

Por último, el periodista aclaró que la notó muy tranquila a pesar de la escandalosa versión que había dado hace pocos días. “Aclaremos entonces, más allá de los celos normales que cualquier pareja puede tener, Flor desmiente”, señaló Estefi Berardi, quien resaltó que el tema surgió a partir de que Karina Jelinek subió historias declarando que estaba soltera.

