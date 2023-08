escuchar

El año de Wanda Nara estuvo lleno de vaivenes en cuanto a su vida laboral y personal. Luego de haber protagonizado tantas idas y vueltas con su esposo Mauro Icardi, de haber conducido MasterChef (Telefe) y de preocupar al mundo del espectáculo con su estado de salud; la empresaria de cosméticos mostró cómo es la tranquila vida que lleva en Estambul, Turquía, donde se mudó temporalmente. En este contexto compartió una publicación en redes sociales del comienzo de clases de sus hijos.

“Feliz comienzo, mis pequeños”, escribió en una publicación de Instagram que tuvo más de 200 mil likes. En la imagen se ve a sus hijos Constantino y Benedicto López, y Francesca e Isabella Icardi con los uniformes azul, verde y blanco en el patio de la casa listos para ir a su nuevo colegio en Estambul.

La publicación de Wanda Nara en su cuenta personal de Instagram Instagram: @wanda_nara

En la caja de comentarios, su esposo comentó junto a un emoji de enamorado y un corazón. En la siguiente imagen se ve que sostiene de la mano a una de sus hijas con una pulsera en la que sobresalen unas hojas de trébol. En la captura se divisa el logo del instituto educativo British International School en el uniforme de la niña, que también lleva un árbol verde.

La caja de comentarios se llenó de todo tipo de mensajes. “Son tan bellos todos, por dentro y fuera como no amarlos así. ¡Buen comienzo, Wan no podes más de linda!”; “Esos chicos viven cambiando de colegio, debe ser feo tener que dejar compañeritos todo el tiempo”; “Eso pensaba! Pobres niños. Cambian de colegio cada seis meses. Por eso el más grande no se quiso ir”, fueron algunas de las opiniones de los más de 16 millones de seguidores de la empresaria de cosméticos.

Cabe señalar que el mayor de los hermanos, Valentino López, se quedó en Argentina para continuar con sus entrenamientos en las inferiores de River Plate, para cumplir su sueño de convertirse en jugador de fútbol profesional.

La irónica respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron si es verdad que Mauro Icardi la tiene amenazada

En los últimos días, se viralizó un comprometedor audio que habría enviado, varios meses atrás, su madre Nora Colosimo, en el que expresaba su preocupación por presuntas actitudes violentas de su yerno hacia su hija. Wanda Nara, consultada por el tema, tomó la decisión de pronunciarse al respecto.

Hace algunas semanas en A la tarde (América TV) compartieron un audio que presuntamente le habría enviado Nora Colosimo a su exmarido y padre de sus hijas, Andrés Nara, que correspondería al mes de enero. En el mismo, la madre de Wanda acusó a su yerno de presuntamente haber extorsionado a su hija. Entre otras cosas, dijo: “Es toda una violencia que le hace a ella. No podés encerrarla y esconderle los documentos. Tenía un contrato, tenía que venir a laburar y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal y perdió el pasaje, porque el tipo le escondió el pasaporte”.

La respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron si era cierto que Mauro Icardi la tenía amenazada Instagram @wanda_nara

En su cuenta de Instagram, Wanda abrió una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores y justamente uno de ellos quiso saber: “¿Wan es verdad lo que sale en las noticias, que Mauro te tiene amenazada?”.

La empresaria quiso desmentir los presuntos comentarios que habría hecho su madre meses atrás y para hacerlo compartió un irónico y contundente mensaje: “Sí, solo que a veces me chapo a mi secuestrador, así me da mejor comida”, escribió en la Storie y en esta misma línea continuó: “Y me deja hacer una llamada y me desata un ratito las manos”.