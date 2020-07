La Princesita recordó el bullying que sufrió en el colegio cuando era chica Crédito: Archivo

A punto de debutar como jurado en Cantando por un sueño 2020, Karina "La Princesita" Tejeda recordó en el programa de radio de Catalina Dlugi, Agarrate Catalina, la violencia que sufrió por parte de sus compañeras cuando iba al colegio.

"Me han hecho de todo. Cuando cumplimos 12 años empezó a cambiar toda la generación. Estaba de moda que las chicas se junten en la esquina, en esa época fumaban. Para mí era otra cosa, era más aniñada. Calculo que dejar de pertenecer o no sentirme parte de esas formas que tenían las llevó a ellas a eso", señaló la cantante. El bullying, es un tema del que se habla en su casa actualmente. Su hija Sol, fruto de su relación con El Polaco, sabe de lo que habla su madre porque también le pasa a ella. La pequeña de 11 años soportó el acoso a través de redes sociales y compartió un conmovedor video en Instagram en el que les respondió a quienes se dedicaron a hacerle bullying.

El bullying que sufrió Karina

Karina contó que en la infancia era muy correcta en sus modales y que la violencia que soportó no era solo verbal sino también física. "Yo participaba mucho en el colegio y no decía malas palabras, era más 'señorita', como se dice. Y me decían cosas gravísimas que no las podría repetir, cosas guasas de la peor forma que te puedas imaginar. A veces yo iba al baño y cuando me veían, empezaban a venir de a seis o siete atrás mío. Yo decía 'no puedo ni venir a hacer pipí tranquila'. Comenzaban a golpear la puerta y cuando yo salía mandaban a la más chiquita a que me pegue un cachetazo. Entonces yo me defendía y venía la más grandota y me agarraba del cuello contra la pared", detalló.

La cantante confesó que no contaba lo que ocurría porque la violencia se veía en su propia casa. Su madre terminó internada por los golpes que recibía. "En casa había tantos líos que yo no decía nada, hasta que no soporté más porque la venía pasando bastante mal. Tan mal que, de hecho, me acuerdo y me sigue haciendo daño", añadió.

A la vez, señaló que "lo que más quiero remarcar es que no recibía ayuda del colegio" ya que "la preceptora decía 'son cosas de chicos'. Se lavaban mucho las manos sin tener en cuenta que eso te deja marcas para toda la vida. Yo pasé a ser una chica muy insegura en mi vida personal y en todo", concluyó.