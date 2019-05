La cantante contó detalles de su complicada historia familiar Crédito: Instagram

Después de mucho negarse a dar notas, Karina La Princesita se animó al móvil de Los ángeles de la mañana y habló de todos los temas. De su debut en el "Súper Bailando", del final de su relación con Sergio "El Kun" Agüero y de cómo le dolieron las críticas de la prensa, durante los años en los que vivió en Inglaterra en pareja con el jugador.

"Me hicieron bullying mucho tiempo, me decían gorda, grasa, muchas cosas. No soy rencorosa pero si tengo mucha memoria", aseguró la cantante. Su propia hija Sol, fruto de su relación con El Polaco, compartió un conmovedor video en Instagram en el que les responde a quienes diariamente se dedican a hacer comentarios negativos sobre ella.

Pero realmente, Karina sorprendió cuando recordó su dura infancia y la violencia que veía en su propia casa. "Mi mamá terminó internada por los golpes que recibía. No la pasamos bien, la verdad es que cuando eramos chicos no nos cuidaron para nada", contó conmovida sin querer ahondar en detalles. Y aunque le preguntaron si ella misma había pasado por algo similar junto a alguna de sus parejas, fue tajante: "Tuve episodios normales como cualquier pareja, igual no voy a decir con cual de todas ellas así que no empiecen a buscar si fue el último o el primero. Estuve de novia toda mi vida":

En una entrevista que dio a la revista Pronto, Karina aseguró: "Crecí con mucha vergüenza . Compañeros míos de colegio fueron testigos de algunas situaciones, quizás entraba mi papá como loco a decirnos cosas graves o muchas veces mi mamá después de ser golpeada, entraba toda ensangrentada a buscarnos al colegio. Eso me provocaba mucha vergüenza. (...) Nunca pudimos tener una casa porque mi mamá trabajaba todo el día y con lo que ganaba, solo le alcanzaba para alquilar una piecita chiquita, donde vivíamos con mi hermano. Ahí adentro estaban las camas, una cocina chiquitita y el baño. Eso me daba vergüenza, siempre ocultaba dónde vivía y decía que mi casa era la que estaba al lado".

La violencia sigue siendo una constante en su vida. En la madrugada del 1 de enero, la cantante tropical fue testigo de un grave episodio familiar protagonizado por su hermano Ezequiel, que ella misma decidió transmitir en vivo a través de su cuenta de Instagram. Su hermano intentó agredirla físicamente delante de su propia hija, que lloraba a gritos, y su madre se interpuso para detenerlo. Pero, tal y como quedó registrado en el video (que luego la cantante decidió borrar de su cuenta personal), Karina decía: "Mamá, dejalo, que todos vean que esto es violencia de género".