Karina La Princesita se accidentó con su auto en la avenida 9 de Julio y estalló contra los que le sacaron fotos

Karina La Princesita sufrió un accidente este sábado en la Ciudad de Buenos Aires mientras manejaba por la avenida 9 de Julio. “Me chocaron de atrás”, sostuvo la cantante a través de Instagram y le mandó un mensaje a los curiosos testigos del hecho: “Estoy re caliente”.

La cantante no dio demasiados detalles sobre cómo fue el accidente, pero tranquilizó a sus casi 3 millones de seguidores al afirmar que todo estaba “bien” y que no había sido “nada grave”. Sin embargo, lo que le molestó a Karina fue la actitud de algunas personas que pasaron por ahí y aprovecharon para capturar la escena con sus teléfonos.

El mensaje de Karina La Princesita sobre el accidente en la Avenida 9 de julio (Foto: Instagram @kariprinceoficial)

Este sábado, alrededor de las 10 de la mañana, Karina sorprendió a los usuarios con una publicación de fondo negro y un mensaje. “A la gente que sacó fotos: sí, me chocaron de atrás en plena 9 de julio y estoy re caliente”, sostuvo la cantante y agregó un emoji con el pulgar para arriba a modo irónico.

La noticia causó un alto impacto a sus seguidores y la cantante decidió hacer un segundo posteo para aclarar que nadie había resultado herido en el accidente. “Todo está bien, nada grave”, aseguró la cantante de “Corazón mentiroso”, “Con La Misma Moneda”, entre otros grandes éxitos de su repertorio. Para dar por finalizado el asunto, le agradeció a los usuarios por los mensajes de apoyo.

Karina La Princesita tuvo un accidente con su auto en la Avenida 9 de julio (Foto: Instagram @kariprinceoficial)

Karina no dio a conocer más precisiones sobre el accidente y horas más tarde volvió a tener actividad en las redes sociales con un posteo sobre la producción de fotos que hizo con el artista Gabriel Machado. “Hay fotos con el mejor”, escribió Karina, que se mostró contenta y etiquetó al fotógrafo.

La foto de Karina La Princesita después del accidente en plena 9 de Julio (Foto: Instagram @kariprinceoficial)

Como si fuera poco, la cantante compartió un divertido momento de intimidad en pijamas. Con las temperaturas cada vez más frías, y el invierno al acecho, Karina eligió un look de “entrecasa” ideal para estos tiempos. “Imponiendo la nueva tendencia”, afirmó en broma y aclaró: “De entrecasa vale todo”.

El look de "entrecasa" de Karina La Princesita (Foto: Instagram @kariprinceoficial)

Karina es una activa usuaria de las redes sociales, el lugar que elige para estar en contacto directo con sus fans, y también para contar cómo es el día a día en la atareada vida de una cantante popular. Sin embargo, desde hace un tiempo también las usa para volcar sus frustraciones, broncas y los momentos más difíciles de su vida.

En febrero de este año, la cantante sorprendió a sus fans con un posteo en el que aseguró que estaba pasando “un momento muy difícil” y afirmó que su hija y la música le “salvaron la vida”. “Creo que no soy de abrirme demasiado pero a mi me cuesta estar bien, a veces. Soy una persona que me siento, por momentos, muy triste. Y, en este momento, no la estoy pasando para nada bien”, expresó.

El preocupante descargo de la cantante instagram @kariprinceoficial

Y remarcó: “Mi hija y cantar me salvaron la vida. Y no me vengan con que hay gente que está peor porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas y, por ende, a veces me cuesta mucho sentirme bien”, agregó, a modo de advertencia para quienes intentaran invalidar sus sentimientos.

Para cerrar el descargo, hizo mención a sus fans: “Quiero que sepan que verles la cara al cantar me hace sentir por un instante especial, cosa que no siempre me pasa. Gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá la vida se encargue de ustedes también”.