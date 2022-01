El Polaco contó una insólita anécdota sobre cómo conoció a Karina La Princesita: “Le fui a tocar los tobillos”

El Polaco estuvo de visita en el programa La Noche de la V (América), conducido por Flor de la V, en donde dio detalles de cómo conoció a Karina La Princesita, la artista que fue su pareja durante varios años y madre de su primera hija, Sol. El cantante recordó una insólita anécdota sobre el primer contacto que tuvo con la intérprete de “Mentiroso”.

“Uno cuando se enamora no piensa en que no va a funcionar o que vas a sufrir. Éramos muy chicos, los dos empezamos muy de abajo. Tenemos a nuestra hija Solcito que va a cumplir 15 que canta como la madre, espectacular”, contó Ezequiel Cwirkaluk, como es su verdadero nombre.

El Polaco contó cómo conoció a Karina La Princesita

Frente a esta declaración, la conductora quiso saber: “¿Cómo empezó esa pareja?”. Y el intérprete de “Deja de llorar” respondió: “Yo estaba en mi primer grupo, donde después me hice solista y ella ya era Karina. Un día fui a verla a un boliche de zona Oeste. Yo no tenía un mango, no sé ni cómo llegué hasta ahí. Yo no sabía que tocaba ella, fui porque tenía ganas de ir a bailar con mis amigos”.

En este sentido, el artista recordó que cerca de las cinco de la mañana se dio el encuentro con quien luego sería su pareja. “Yo me había tomado unas cervezas, no sé por qué en un momento le fui a tocar los tobillos y le dije ´hay otra cantante que no me llega ni a los tobillos´. Ella estaba con el novio y al pie le dije ‘vos también sos muy lindó'”, recordó entre risas, y concluyó: “Así empezó todo”.

La hija de El Polaco y Barby Silenzi improvisó una canción de su papá y fue furor en las redes

Abril Cwirkaluk nació en junio de 2020, pero ya tiene su propio Instagram donde la siguen más de 85 mil usuarios. Todas las publicaciones e historias que aparecen allí son administradas por sus padres, tal como aclaran en la descripción: “Cuenta supervisada por mi Mamá y mi Papá”. Como si tener una cuenta propia no bastara, la pequeña también es protagonista en los posteos de Instagram de su mamá y su papá.

A juzgar por las imágenes, parece que la niña va a seguir los pasos de Ezequiel en la industria musical. En un reciente video que se volvió viral, se puede ver a la niña cantar parte de un tema del músico. “Fijate como suena, sí, El Polaco”, dice el tema mientras la pequeña que recién está aprendiendo a hablar intenta imitar la fonética de la canción. En un momento dado, se detiene y lo mira al músico, a quien le dice: “No, papá”. Luego, agarra el teléfono que está reproduciendo el material y no se sabe qué sucede porque allí termina la filmación. En menos de 24 horas, la publicación superó las 162 mil reproducciones y sumó cientos de comentarios.

Abril, la hija de Barby Silenzi y El Polaco, cantando una canción de su papá

La canción que canta Abril en el tierno video que compartió su papá en las redes es el remix de “El Manual”, el tema original de The La Planta que el artista versionó junto a Migrantes, y que se convirtió en un éxito del verano.