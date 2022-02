El posteo de Karina La Princesita que alarmó a sus seguidores: “Estoy pasando un momento muy difícil”

Karina “La Princesita” Tejeda no se encuentra en su mejor momento y así lo dejó en claro a través de sus redes sociales. En un principio, compartió una enigmática pero emocional historia en su cuenta de Instagram pero, luego de que varios medios adjudicaran su malestar a su reciente separación, la cantante decidió utilizar Twitter para dar algunas explicaciones.

Hace un par de días atrás, la autora de “Con la misma moneda” realizó un extenso descargo en su perfil de Instagram en donde manifestó que, actualmente, está muy triste pero que gracias a su hija Sol -fruto de su relación con El Polaco- y a la música, sigue en pie. “Creo que no soy de abrirme demasiado pero a mi me cuesta estar bien, a veces. Soy una persona que me siento, por momentos, muy triste. Y, en este momento, no la estoy pasando para nada bien”, expresó.

“Pero mi hija y cantar me salvaron la vida. Y no me vengan con que hay gente que está peor porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas y, por ende, a veces me cuesta mucho sentirme bien”, agregó, a modo de advertencia para quienes intentaran invalidar sus sentimientos.

Para cerrar el descargo, hizo mención a sus fans: “Quiero decirles que verles la cara al cantar me hace sentir por un instante especial, cosa que no siempre me pasa. Gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá la vida se encargue de ustedes también”.

El preocupante descargo de la cantante instagram @kariprinceoficial

El enigmático escrito generó una ola de preocupación entre sus fanáticos y fueron muchos los que supusieron que el malestar de Karina podía estar vinculado a su reciente separación de Nicolás Furman. La revista Paparazzi se sumó a estas teorías y publicó un artículo en donde sugerían que La Princesita tenía depresión y que la misma habría surgido a raíz de la ruptura sentimental.

Karina La Princesita apuntó contra algunos medios de comunicación twitter @kari_prince

Dicha nota llegó hasta la artista, quien no dudó en responder a las especulaciones. En su cuenta de Twitter, citó la nota del medio y disparó contra ellos por comunicar hechos no chequeados sobre su salud mental. “Perdón pero gran bolu... Mentira totalmente”, escribió junto a una lluvia de emojis de risas. Minutos después, volvió a la carga pero esta vez con un tono más serio.

“Estoy pasando un momento muy difícil por cosas que arrastro muy tristes desde hace tiempo. Las cuales pensé que no, pero en realidad si me habían afectado mucho”, explicó. Y continuó: “Y nada tiene que ver con infidelidad ni con un tema de pareja. Respeten un poco antes de inventar historias. Gracias”. Asimismo, compartió en Instagram una captura de su propio tuit y tipeó por encima: “No hablo más del tema. Pero no merece ser nadie acusado ni ensuciado de esa manera”.

Karina La Princesita replicó sus tuits en Instagram instagram @kariprinceoficial

Para finalizar, sentenció: “A la salud mental hay que respetarla”. Sus tajantes tuits fueron recibidos con mucho cariño por su comunidad de fans, quienes la aplaudieron por expresarse tan abiertamente sobre su malestar y le ofrecieron todo su apoyo en estos desafiantes momentos.