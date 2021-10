Karina La Princesita negó haber cobrado millones por un show en Quilmes: “No deberían ensuciar a laburantes”

Karina “La Princesita” Tejeda se defendió de las acusaciones que recibió en las redes sociales por un supuesto caché de ocho millones de pesos que habría cobrado para participar de un show gratuito en el Gran Buenos Aires.

“Me tienen las bolas infladas con los ocho millones. No deberían ensuciar a laburantes como yo con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca. Y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo”, escribió la cantante de cumbia en su cuenta de Twitter.

La Princesita explotó al leer varios comentarios en los que se hablaba de una enorme suma de dinero que habría percibido para cantar, el domingo pasado, en los festejos por el 72º aniversario de San Francisco Solano. La fiesta que generó la polémica estuvo organizada por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

La cantante de cumbia se defendió en su cuenta de Twitter Twitter @kari_prince

El exintendente de ese distrito y actual candidato a concejal Martiniano Molina aseguró en distintos medios que solicitó informes para conocer cuántos recursos municipales se destinaron en la celebración en la que participó la cantante y a la que asistió una multitud.

Según las versiones, la intérprete de “Corazón mentiroso”, quien el sábado había cerrado el Festival Argentina Florece en el predio municipal de Hurlingham, habría obtenido ocho millones de pesos por entonar sus canciones más reconocidas en Quilmes.

Karina La Princesita participó de una celebración organizada por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza Instagram @kariprinceoficial

Cientos de usuarios de las redes sociales manifestaron su malestar luego de que trascendiera el presunto fee de Tejeda y expresaron su descontento por la organización de una fiesta millonaria en uno de los distritos más pobres del país.

“Ocho millones de pesos nos costó a los quilmeños la participación de Karina en la fiesta de Solano”, escribió un usuario. “Con la pobreza que hay en Quilmes... ¿Está bien agarrar guita del Estado?”, cuestionó otro. “Mayra Mendoza dilapidó millones de pesos para un mega recital hecho en Francisco Solano con Karina La Princesita en un municipio que parece uno de los suburbios más pobres de Haití”, publicó un tercero.

Se dijo que la intérprete de “Corazón mentiroso” había cobrado ocho millones de pesos por un show en Quilmes Twitter @QuilmesMuni

“En Quilmes gastaron ocho millones para traer el recital de Karina La Princesita. ¿Hacía falta despilfarrar tanta plata en estos momentos?”, fue otro de los cuestionamientos hacia la artista y la jefa comunal kirchnerista.

Sin embargo, la participante de La Academia (eltrece) no se quedó callada y continuó con su defensa. “¿Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la intendencia, lo hicieron desde un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma. Espero que esta información totalmente verdadera sirva para que me dejen de romper las pelotas. Muchas gracias”, concluyó la expareja del Kun Agüero.

La Princesita explotó al leer varios comentarios en los que se hablaba de la suma de dinero que habría cobrado para cantar Twitter @kari_prince

Pero la polémica estaba lejos de terminar. La muerte de un joven en un intento de robo a la salida de su casa provocó aún más indignación en los vecinos. “En Quilmes, Mayra Mendoza priorizó a Karina La Princesita antes que la seguridad de un pibe de 17 años. Estas son las prioridades del populismo. ¡No tienen perdón!”, indicó un usuario en Twitter.

“Quilmes: mataron a un chico de 17 años en la puerta de la casa de sus abuelos para robarle el celular y la mochila. El chico iba al colegio… ¡Recuerden cuando voten por favor!”, agregó otro vecino. “Pero nuestra intendenta de joda con Karina La Princesita gastando los dineros públicos para hacer campaña”, ironizó alguien más.

Mientras tanto, hubo quienes salieron a defender a la cantante de cumbia. “Ya aclaró Karina que es falso lo de la plata. ¿Tanto cuesta entender?”, dijo un fanático de La Princesita.