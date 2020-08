La jurado disparó contra todos en la última gala del certamen y aseguró que es la única honesta de su entorno laboral Crédito: Captura de video

Karina La Princesita lanzó fuertes declaraciones en la emisión de este viernes del Cantando 2020. La artista y jurado del certamen se mostró cansada por los cuestionamientos a sus devoluciones y disparó: "Soy muy sincera en un ambiente en el que todos son muy caretas y falsos".

La última gala del reality, en la que participaron Lola Latorre y Lucas Spadafora, fue de sentencia. La hija de Yanina Latorre y el youtuber dieron su opinión sobre los comentarios recibidos por parte del jurado y a la cantante no le gustó lo que escuchó.

La cantante se defendió de los comentarios que los participantes del Cantando 2020 lanzaron sobre sus devoluciones

"Me hago cargo de que dije que regalé notas", replicó Karina. "Tal vez peco por ser muy sincera en un ambiente en el que son todos muy caretas y falsos y no se animan a decir las cosas".

Las palabras de la jurado tuvieron fuertes repercusiones, ya que dio a entender que se refería directamente a sus pares en el certamen. "No lo digo por los jurados, lo digo en general", aclaró. "Me parece que cae muy chocante cuando alguien es muy sincero y uno termina quedando como soberbio o agrandado cuando, en realidad, me parece que habría que valorar más que uno sea sincero, pero no sacaría notas de otra gala".

Finalmente, Karina trató de "suavizar" las reacciones de Latorre y Spadafora, aunque reafirmó su apreciación sobre la performance de la pareja. "Realmente me gustaría que no se ofendan por el 4 que puse", les pidió. "A mí no me gustó y nada más".