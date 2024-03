Karina Mazzocco mandó al frente a uno de sus panelistas y lo hizo mostrar su look

Escuchar

En general, los panelistas de los magazines de la tarde llevan looks acordes al tono de sus programas. Muchos de ellos son asesorados por vestuaristas del canal en el que aparecen. Pero la particular apariencia de un panelista de A la tarde (América TV) no pasó desapercibida y generó todo tipo de comentarios.

Se trata del panelista especializado en judiciales, Diego Esteves, quien este jueves lució una particular prenda de ropa, poco vista en la televisión.

Entre risas y tras un fuerte ida y vuelta con su compañera Cora de Barbieri, Karina Mazzocco, conductora del programa, se acercó al panelista y lo invitó a pasar al centro del estudio y mostrar su look. Fue allí cuando los camarógrafos enfocaron al especialista y se reveló lo que llevaba puesto, escondido hasta el momento por la mesa.

“Parate”, le pidió ella, a lo que él respondió, entendiendo en el acto por dónde venía el reclamo: “No me puedo parar”. Acto seguido, la conductora le dijo con humor: “Sos como un nene bueno de sexto grado de 1930″. Y él, finalmente accedió.

Esteves tenía puestas unas bermudas. Lo cómico fue que, por el contrario, lucía en la parte superior una camisa y un saco, lo cual desentonaba rotundamente con su look inferior. “Ponerme un pantalón es una tortura china”, contó el periodista en referencia a una lastimadura que tiene en la rodilla derecha producto de un accidente automovilístico.

Luego, Mazzocco reveló que nunca lo habían hecho exponerse de esta manera al periodista, pero que, en realidad, hacía dos semanas que estaba viniendo vestido así. Cabe recordar que Esteves tuvo un accidente de tránsito a principio de mes cuando iba en su moto y chocó por un auto cuando intentaba doblar.

Esto le produjo raspones y una caída que le lastimó la piel y es por eso que le cuesta ponerse prendas que le toquen dichas heridas por el roce con la tela.

El incidente ocurrió en la intersección de Corrientes y Forest. Tras el suceso, decidió comunicarse con el programa para tranquilizar a sus colegas y asegurarles que se encontraba en buen estado, ya que el accidente en su trayecto hacia el trabajo no revistió mayor gravedad.

El polémico look de Diego Esteves con el que se le rieron en A la tarde

Sobre el accidente, el periodista explicó que se inclinó hacia la izquierda con la intención de girar al llegar a la calle Dorrego. En ese momento, el automóvil que iba delante de él frenó bruscamente, lo que lo obligó a hacer lo mismo. Esta maniobra hizo que perdiera estabilidad cuando la rueda trasera fue tocada.

“Caí adelante del auto que me toca de atrás. Le agradezco a Federico, el chico que manejaba, que se portó muy bien. Había un control de tránsito metros más adelante, se acercaron enseguida y llamaron al SAME”, reveló sobre el choque.

Sin embargo, este jueves, todo fue menos dramático. Mostró que ya está recuperado y que hace su trabajo como de costumbre. Y, además, no ocultó su buen humor. “La próxima hacemos pasar al frente a Luis Ventura”, dijo la conductora sobre su próxima “travesura” al aire.