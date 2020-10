Keith Richards hizo un nuevo video de un tema de su segundo álbum solista

Richards sigue en acción

Keith Richards se asoció con el director Jacques Naudé para crear un nuevo video para "Hate It When You Leave", corte de su disco solista de 1992 Main Offender.

Naudé (que está casado con la hija de Keith, Alexandra Richards) filmó a estadounidenses comunes y corrientes de todas las edades para el video, desde un hombre cortando el césped hasta un niño que aprende a tocar la batería y niñas en una práctica de porristas. Sobre el final, vemos a Richards sentado afuera, cerca de flores recién cortadas en un jarrón. "¡'Hate It When You Leave' es algo para sus oídos, ojos y corazón!", dice Richards acerca del nuevo clip.

"Hate It When You Leave" se relanza como un simple en vinilo rojo de 7 pulgadas para el Record Store Day, que se llevará a cabo el próximo sábado. El lado b del disco incluirá una versión del estándar de blues "Key to the Highway", que originalmente solo estaba disponible en la edición japonesa de Main Offender.

Richards había planeado pasar el verano en la ruta con los Rolling Stones, pero la pandemia obligó al grupo a posponer indefinidamente los shows. "Siempre tengo esta sensación, como si hubiera sido un despido repentino, que no tengo ninguna duda de que millones de personas también han tenido", le dijo a Rolling Stone en septiembre. "Pero aparte de eso, supongo, en la mente de todos está que las cosas mejorarán el año que viene".

Los Stones se han mantenido ocupados durante la pandemia lanzando la nueva canción "Living in a Ghost Town" y una edición súper de lujo de su LP de 1973 Goat's Head Soup. En dos años celebrarán su 60 aniversario como banda. "Espero celebrar con tantos de nosotros como sea posible", dijo Richards. "Hay que mirar el lado bueno, uno tiene que hacer eso".

Andy Green

