Zoe Saldana reveló cómo nació su amor por el mate y cómo influyeron los argentinos

A través de su cuenta argentina, Netflix compartió un divertido video en el que la actriz de origen dominicano Zoe Saldana cuenta su amor por el mate argentino. “Seguro sabías que Zoe Saldana, de El proyecto Adam, es fan del mate, pero seguro no sabías de dónde sale ese fanatismo. Acá te lo cuenta ella misma mientras te muestra cómo lo prepara”, dice en la leyenda del video.

Al parecer, la actriz latinoamericana radicada en Estados Unidos conoce el mate desde chica. “Cuando yo era jovencita y vivía todavía en la República Dominicana, tenía unos amigos que eran chilenos y argentinos e iban a la misma escuela que yo”. Así, entre examen y examen, Saldana le tomó cierto sabor: “La primera vez que lo probé me sentí tan despierta y me fue tan bien en un examen que yo acredité el buen resultado al mate”.

Luego, cuando terminó el colegio, abandonó la costumbre pero cada tanto tomaba mate con sus amigas. Unos diez años después, la actriz se reencontró con la tradicional bebida y ahora se convirtió en una fan. “No fue hasta que me encontré con una maquilladora, que es ahora mismo mi maquilladora, que se llama Vera Steimberg, que es una ´súper boluda´ de Buenos Aires, que yo regresé y me pude reencontrar con mi romance con el mate”, cuenta en el video mientras comienza a mostrar cómo se debe preparar un buen mate.

“Me gusta mucho. Disfruto el hecho de que cada persona tiene su método individual de hacer su mate. Como Vera es muy chus, entonces le pone un filtro de tela porque ella es una señora muy orgánica. Ya he aprendido que cuando te lo sirves debes apoyarlo en la otra palma de la mano para sacarle el polvo. Sé que le ponemos el calimete –bombilla- como decimos en la República Dominicana.”

Zoe reveló en el video también que prefiere el mate dulce: “A mí me gusta con un poquito de azúcar, si le pongo, puedo beber mucho mate. Pero si no le pongo azúcar solamente bebo un poquito y ya basta porque la amargura del mate como que me cansa muy rápido”.

Entre los trucos que le enseñó su maquilladora para tomar un buen mate es que el agua no debe hervir nunca. “Otra cosa que aprendí es a no echar el agua por completo hasta arriba sino dejar un poquito de yerba seca. Trato de no quemarme la boca, pero siempre que me lo preparo yo, me termino quemando. No es así con Vera que prepara unos mates espectaculares”.