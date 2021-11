Kristen Stewart recordó su romance con Robert Pattinson con una dura definición

Kristen Stewart protagonizó las cinco películas de la saga Crepúsculo, las cuales fueron un éxito de taquilla en todo el mundo. En lo personal, en esa época la actriz comenzó una relación con su co-protagonista, Robert Pattinson. Si bien ese papel fue clave en su carrera y la llevó a ser muy reconocida, en una reciente entrevista hizo referencia al film y sorprendió con sus declaraciones.

Stewart habló con el medio The New Yorke sobre su presente laboral y el desafío de ponerse en la piel de Lady Di en la serie Spencer . Además, se refirió a su cercano casamiento con su pareja, Dylan Meyer, después de dos años de noviazgo. Como no podía ser de otra manera, las preguntas sobre Crepúsculo volvieron a reflotar y de hecho la actriz se atrevió a comparar su trabajo en la saga con ir a la universidad.

Robert Pattinson y su ex, Kristen Stewart, promocionando Crepúsculo. Archivo

“Fui muy ingenua. La gente desarrolló una percepción mía basada enteramente en mi personaje en pantalla. ¿Pensaban que iba a hacer Crepúsculo para siempre? ¿Es así como me veían?”, manifestó en el reportaje.

Kristen Stewart durante la sesión de fotos de la película Spencer en el Festival de Venecia. FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Por otro lado, la actriz se sinceró y explicó que no puede controlar lo que la gente piense sobre ella, e incluso admitió que con algunas personas suele dejar una mala impresión. “Aprendí a lidiar con la situación. Así es la vida. Todo el mundo experimenta eso. Como la idea de que tal vez tuviste cinco minutos en los que alguien pensó que no te habías conectado con ellos y tuvieron esta mala impresión. No podés controlar las opiniones que todos tienen sobre vos”, precisó.

Stewart también hizo hincapié con su relación con la prensa en el momento de mayor furor de Crepúsculo y reconoció que, al finalizar las entrevistas, surgía en ella una inquietud y se planteaba volver a hacerlas, dado que no quedaba convencida con lo que había hablado: “Quería volver un millón de veces todos los días y decía: ‘¿Podemos volver a hacer esa entrevista? Solo pensé en otra cosa por un segundo. No dije lo correcto’”.

Bella (Kristen Stewart) y Edward (Robert Pattinson); protagonistas de Crepúsculo

Sobre cómo fue compartir el set con Pattinson, con quien comenzó una relación amorosa que duró más de 3 años, señaló: “Él tenía un enfoque intelectual que se combinaba con ‘no me importa una mier... esto, pero voy a hacer que esto funcione’. Y yo estaba como, ‘Ugh, lo mismo’. Y, como sea, éramos jóvenes y estúpidos y, por no decir que lo hicimos mucho mejor, pero eso es lo que necesitaba la película y eso es lo que todos los que interpretan esos papeles deben sentir”

El casamiento de Kristen Stewart con Dylan Meyer tras dos años de relación

Kristen confirmó que se casará con la guionista Dylan Meyer. La actriz de 31 años dio a conocer la noticia en el programa radial de Howard Stern.

La pareja comenzó su relación en 2019 Grosby Group - Mega/The Grosby Group

“Yo quería que ella me propusiera matrimonio, así que creo que dejé en claro cómo quería que fuese y ella acertó. Fue muy lindo, lo hizo muy bien, nos casamos, sucederá”, expresó.

Asimismo, habló sobre el momento en el que le declaró su amor a la guionista. “Era muy tarde y estábamos en un bar de mala muerte con sus amigos, y cuando salimos le dije: ‘Oh, estoy tan enamorada de vos’, no fue nada espectacular, pero al mismo tiempo era muy obvio lo que me pasaba”, recordó.