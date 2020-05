Los números de la companía Kylie Cosmetics, bajo la lupa de la publicación especializada Crédito: Instagram @kyliejenner

Saltó a la fama en 2007 a través del programa Keeping Up with the Kardashians . A partir de ahí, Kylie Jenner (22) supo construir una imagen de glamour y riqueza gracias a sus hermanas, a las redes sociales y a su empresa de cosméticos, Kylie Cosmetics . Pero la su fortuna de la más joven del clan Kardashian, que era presentada como una montaña de dólares, parece ser no tan elevada como se creía .

Desde que en enero vendió el 51 por ciento de la compañía al gigante de la cosmética Coty, el patrimonio de Kylie Jenner quedó aún más bajo la lupa y despertó el interés de la prensa especializada. Si bien esa venta representó un desprendimiento, desde la familia habían comunicado que el acuerdo se había cerrado en US$ 1.200 millones. Esta venta confirmaba un secreto a voces: la menor de las hermanas Kardashian era multimillonaria. O, al menos, lo había sido hasta antes de la pandemia de coronavirus .

En una entrevista Kylie Jenner había asegurada que su empresa facturaría más de US$ 300 millones, cuando en realidad vendió US$ 125 Crédito: Forbes

Tras haber cotejado cifras de Coty, la empresa adquirente, un reciente artículo de la revista Forbes muestra cómo el negocio de Kylie Jenner era considerablemente más pequeño y menos redituable que lo publicitado.

El negocio de Kylie Jenner comenzó a raíz de una disputa contra la prensa, cunado negaba tratamientos para rellenarse los labios, algo que terminó por admitir. Lejos de sentirse acongojada por haber sido descubierta, la hoy mamá de Stormi Webster capitalizó lo que había comenzado como una mentira .

Con ganancias que rondaban los US$ 250.000, gracias al modelaje e ingresos por sus apariciones en el reality show familiar, Jenner lanzó en 2015 su primer lote de 15.000 kits, que consistían en un delineador y un lápiz labial. Gracias una astuta estrategia de marketing en Instagram la totalidad de los kits valuados en US$ 29 se vendieron en menos de un minuto. "Antes de que pudiera actualizar la página, se había agotado todo", le había contado a Forbes .

De la familia a la TV y los negocios Crédito: E Entertainment

En 2016, Kris Jenner le abrió las puertas de su mansión en Hidden Hills, California, a la revista Forbes . Allí, la publicación tuvo acceso a declaraciones de ganancias por US$ 307 millones y un ingreso anual de Kylie que superaba los US$ 110 millones. Pero más allá de los documentos que se veían auténticos y que estaban firmados de puño y letra, la historia de cómo la menor del clan pasó de cero ingresos a US$ 300 millones en un año, era algo difícil de creer .

Dos meses más tarde, una publicación de WWD mostraba con números cómo estaba el negocio de Kylie Jenner. "Kylie Cosmetics ha obtenido US$ 420 millones en ventas en solamente 18 meses", revelaba la madre de la flamante empresaria. La publicación se jactaba de que tenían la primicia, que era la primera vez que la dueña del clan mostraba públicamente números del negocio.

Kylie Jenner en la tapa de Forbes de agosto de 2018 Crédito: Forbes

En agosto de 2018, Kylie fue la portada de la revista Forbes y a raíz de las cifras conocidas de su fortuna, la publicación especializada la ubicó en el puesto 27 de las mujeres que crearon su propio negocio. Con 20 años, tenía una fortuna de US$ 900 millones y estaba cerca de convertirse en la multimillonaria más joven de la historia .

Los números hablan

Si quedaba alguna duda de su fortuna, éstas se esfumaron cuando el gigante de la cosmética Coty anunció que iba a adquirir el 51 por ciento de Kylie Cosmectics, una operación estimada en US$ 600 millones. Si se contempla el otro 49 por ciento, se podía concluir que la fortuna era cercana a los US$ 1200 millones .

Pero tras consultar con analistas, la empresa de 116 años en el mercado, evaluó que pagar esa cifra para renovar su gama de productos era demasiado dinero . Y además, otra de las personas consultados sumó un interrogante a la mesa: cómo asegurarse que Kylie Jenner continuaría promocionando la línea de productos en el futuro.

En esa negociación, surgieron diferencias. Según los números de Coty, las ganancias de los últimos 12 meses del negocio eran de US$ 177 millones, cifra menor a las estimaciones. Además, la compañía cosmética sostenía que las ventas representaban un 40 por ciento de los niveles de 2018, lo que daba lugar a que el ingreso había sido solo de US$ 125 millones, cifra lejana a los US$ 360 millones que el clan le había hecho creer a Forbes .

Con toda la información recabada, Forbes recalculó el patrimonio neto de Kylie Jenners y llegó a la conclusión que no es una multimillonaria. La contabillización de los números la ubican debajo del os US$ 900 millones, más allá del estatus que logró con la venta de la mitad de su firma al gigante Coty.