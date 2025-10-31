Halloween 2025: los diez disfraces icónicos de celebridades que dieron de qué hablar

El mes de octubre está marcado por la celebración de Halloween, también conocido como “Noche de Brujas”, una fecha donde las personas sacan a relucir toda su creatividad tanto para disfrazarse, como para decorar las casas con objetos terroríficos.

Halloween o la Noche de Brujas se celebra el 31 de octubre. A raíz de este evento, que este año se conmemora un día viernes, las celebridades de todo el mundo aprovechan la jornada para lucir vestidos o disfraces fuera de lo común que trascienden y se viralizan en las redes sociales.

A lo largo de los años, las celebridades dieron qué hablar con los atuendos utilizados y, muchos de ellos, quedaron en el recuerdo por la originalidad. Es por eso que, a continuación, se repasarán los diez disfraces más icónicos de Halloween.

1) Kendall Jenner como la Mujer Maravilla

Kendall Janner deslumbró con su disfraz de Wonder Woman

En el año 2023, la modelo estadounidense Kendall Jenner aprovechó la festividad de Halloween para rendirle homenaje a Wonder Woman -Mujer Maravilla, en castellano-. En aquella ocasión, consiguió una réplica casi exacta del traje que usó Lynda Carter en la serie de televisión que tuvo lugar entre 1975 y 1979.

El gesto de Jenner estuvo emparentado al empoderamiento femenino que generó Carter con la interpretación de su personaje, que, hasta el día de hoy, continúa en el recuerdo de los fanáticos.

2) Sabrina Carpenter como Lizzie McGuire

Sabrina Carpenter se disfrazó de iglú en referencia a la comedia Lizzie McGuire

La cantante y actriz apeló al componente nostálgico para encarnar el personaje de Hilary Duff en la película The Lizzie McGuire. En una puesta en escena arriesgada, Carpenter recreó la escena del vestido iglú de la protagonista y se llevó todos los aplausos.

Sabrina Carpenter deslumbró con su disfraz de iglú en la película Lizzie McGuire

Dicha recreación se dio durante la celebración de Halloween 2024 y hasta incluyó un video de la propia Carpenter luciendo este curioso vestido, al cual se le agregaron mangas largas y una capucha.

3) Kim Kardashian como Mystique de X-Men

Kim Kardashian dejó la vara alta con la interpretación de Mystique de X-Men

Fiel a su estilo extravagante, la empresaria Kim Kardashian presumió un disfraz imponente del personaje Mystque de la saga X-Man. El mismo se llevó todas las miradas en una exclusiva fiesta en Los Ángeles que se celebró en el año 2022.

Con una apuesta agresiva y muy lograda, Kardashian usó un body ajustado con texturales especiales que simulaban escamas y una peluca roja que acompañó al resto del traje.

La puesta en escena de Kim Kardashian como Mystique de X-Man

En un video que colgó en sus redes sociales, la empresaria compartió el detrás de escena y cómo quedó logrado el disfraz que sirvió para festejar Halloween.

4) Gigi Haid como La Máscara

Gigi Haid encarnó el personaje de Jim Carrey en La Máscara

Durante la festividad de Halloween 2019, la actriz asistió a la fiesta de disfraces de Kendall Janner con una máscara verde del personaje de Jim Carrey en La Máscara.

Lookeada para la ocasión, Haid usó un traje de sastre amarillo, un sombrero del mismo color, con un listón negro y una pluma y una camisa blanca con botones dorados que resaltaron en este disfraz muy original y logrado.

5) Kylie Jenner como La Sirenita

Kylie Jenner y su disfraz de La Sirenita

Kylie Jenner deslumbró a sus seguidores con un disfraz de La Sirenita, en donde exhibió su escultural cuerpo y brilló su sensualidad. Durante la celebración de Halloween de 2019, la empresaria decidió redoblar la apuesta para trascender en esta jornada donde el disfraz es la carta de presentación.

En este caso, Jenner utilizó una falda de lentejuelas, una red casi invisible en la zona de su cuello y una cabellera roja electrizante que captó la mirada de los presentes.

6) Paris Hilton como Sailor Moon

Paris Hilton recordó su infancia marcada por Sailor Moon

Paris Hilton le rindió tributo a Sailor Moon en la celebración de Halloween 2022. “Disfrazada de mi ídolo de la infancia, Sailor Moon. ¡Feliz Halloween!“, destacó la empresaria en su cuenta de Instagram, sumado al book de fotos que retrata la personalización de este personaje.

Con los colores blanco, azul y rojo, la mujer creó un atuendo sencillo al que le sumó un peinado con el pelo recogido y un flequillo dividido para los dos costados de su frente.

7) Heidi Klum y Tom Kaulitz como E.T.

Los fantásticos disfraces de Heidi Klum y Tom Kaulitz emulando a E.T.

La modelo y conductora alemana rompió esquemas con un disfraz de E.T durante la celebración de Halloween en 2024. A sus 51 años, Klum se erigió como la reina de esta festividad y dejó la vara alta con la interpretación de la novia del extraterrestre del film de Steven Spielberg de 1982.

En compañía de su esposo, Tom Kaulitz, la celebridad mostró en su cuenta de Instagram cómo fue el paso a paso del montaje de la novia de E.T y cómo su pareja la acompañó durante el proceso.

8) Amelia Dimoldenberg como Mr.Bean

La interpretación de Amelia Dimoldenberg que causó furor

La mutación de la comediante a Mr.Bean generó un impacto visual enorme en sus seguidores. Con un cambio radical en su apariencia, Dimoldenberg caracterizó a Rowan Atkinson, el actor que llevó a cabo esta serie de televisión tan reconocida.

Con un pantalón marrón, un saco con un tono más claro, una camisa blanca y la corbata roja, Amelia montó un disfraz que quedó para la historia de las celebraciones de Halloween.

9) Saweetie como Destiny’s Child

Saweetie aprovechó Halloween para rendirle homenaje a las Destiny's Child

La rapera Saweetie le rindió homenaje a las tres integrantes de Destiny’s Child durante la celebración de Halloween 2020.

Para darle un contexto a su interpretación, la cantante recreó el video “Bootylicious” donde interpretó a Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams. De esta forma, Saweetie cumplió el sueño de hacer el papel de esta banda que marcó su infancia.

10) Brie Larson como Britney Spears

Brie Larson aprovechó Halloween para vestirse de Britney Spears

La reconocida actriz estadounidense utilizó Halloween para disfrazarse de Britney Spears, la cantante que le despertó admiración durante sus primeros años de vida y la inspiró artísticamente.

Para homenajearla, Larson empleó el look escolar de Britney en el video “Baby one more time” donde la artista apeló a la seducción para atraer todas las miradas.