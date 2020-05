Stormi sorprendió a todos al pasar una prueba de fuego que es imposible para cualquier niño y le cuesta hasta a los adultos Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de mayo de 2020 • 16:27

Stormi , la hija de Kylie Jenner y Travis Scott , sorprendió a todos con su paciencia y autocontrol. La niña de 2 años derritió las redes sociales y se convirtió en tendencia por un desafío viral que resulta casi imposible incluso para los adultos: su madre le puso un plato lleno de chocolates sobre la mesa y le pidió que no se los comiera hasta que ella volviera del baño. Para su sorpresa, la pequeña resistió la tentación y causó mucha ternura.

Uno de los challenges del momento en el mundo virtual consiste en poner a prueba el control de los más pequeños a la hora de pedirles que no se devoren sus dulces favoritos. La mayoría de los niños suele rendirse y entregarse a la dulzura, pero Stormi dejó a todos boquiabiertos por su admirable actitud ante el reto viral , conocido como " Fruit snack challenge ".

Jenner grabó la reacción de su hija a escondidas y se asombró del tierno comportamiento de la niña. En el video se puede ver el minuto a minuto del desafío: primero la empresaria le muestra el bowl lleno de chocolates y la niña se abalanza sobre los dulces, pero su madre la frena y le dice: "Esperá, tenés que esperarme hasta vuelva del baño para comerlos. No te los comas mientras no estoy".

La niña asiente y se queda sentada en el sillón moviendo sus piernas y brazos en señal de una ansiedad indomable. Sin embargo, justo en el momento donde parece que no resistirá el deseo de comerse las golosinas comienza a cantar: "Paciencia, paciencia", y observa a su alrededor. Así se mantiene firme en su convicción hasta que llega su madre y logra superar el reto.

Stormi festeja el regreso de su mamá y disfruta de la gran recompensa de comerse sus dulces preferidos, mientras su madre le pregunta si realmente la esperó y no se comió los chocolates mientras ella no estaba. Luego de ver el clip Jenner se sorprendió y decidió compartirlo en sus redes sociales. El video supera los 31 millones de "me gusta" y en los comentarios la aplauden por la paciencia y los buenos modales de la niña.

Tampoco faltaron los memes sobre el video, y las creativas comparaciones de los usuarios con situaciones cotidianas: "Si Stormi pudo aguantar a comerse los chocolates, vos podés aguantar un poco más en tu casa"; "¿Qué se siente que Stormi tenga más paciencia para comer dulces que la que uno tiene para llamar a un ex?"; "Ojalá tuviera el autocontrol de Stormi en cuarentena o en la vida misma".