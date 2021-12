El súper canje de Pampita para sus vacaciones: pasará un mes en el Caribe junto a su familia y 40 invitados

Con el verano en puerta, muchas celebridades eligieron cuáles serán los destinos donde pasarán sus días de descanso. En el caso de Carolina ‘Pampita’ Ardohain se trata de uno al que suele ir bastante seguido. Sin embargo, sorprendió en esta ocasión la magnitud de las vacaciones que prepara la modelo. Y es que, según contó, estará un mes en México junto a sus hijos, su marido Roberto García Moritán y...¡40 invitados!.

Los detalles los dio a conocer Yanina Latorre durante la emisión de Los ángeles de la mañana (eltrece) de este miércoles. “Se va de vacaciones en febrero a México, y para la envidia de todos, lleva 40 personas y se quedan todo el mes”, expresó la panelista.

Yanina Latorre reveló los detalles de las vacaciones de Pampita en México (Crédito: Captura de video eltrece)

Asimismo, y para reafirmar la veracidad de sus dichos, relató que fue la propia Pampita, con quién coincidió en un evento, la que le contó acerca de sus planes para el verano. “Van ella y Roberto García Moritán con los hijos de cada uno, su hermano, sobrinos, también invitó amigas y amigos. Todo esto me lo dijo mientras ella tomaba gaseosa y yo vino”, describió la ‘angelita’, que definió al canje de la conductora como el “mejor del planeta”.

En ese sentido, en el programa también revelaron que hace un tiempo la modelo fue embajadora de esa cadena hotelera que también tiene sedes en otros países y que es madrina de la que está en México. De hecho, hace algunos años y cuando estuvo en pareja con Juan ‘Pico’ Mónaco, celebró su fiesta de cumpleaños número 40 en ese hotel del Caribe, también por canje y que incluyó la estadía de todos sus invitados.

Hace tres años, Pampita celebró su cumpleaños número 40 en ese mismo hotel (Crédito: Twitter)

El lugar es el mismo donde le dio la bienvenida a sus 43 en enero de este 2021, y donde anunció que estaba embarazada de Ana, su primera hija con Roberto García Moritán.

Pampita cuando anunció que estaba embarazada de Ana (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

No obstante, Latorre, que no pierde la oportunidad para hacer comparaciones entre las celebridades, lo hizo con la modelo y Wanda Nara, quien recientemente -y también por medio de un canje-, tuvo una sesión de fotos para una revista en un exclusivo hotel de Buenos Aires. “Eso es un canje, 40 personas, no una habitación pedorra para un evento”, señaló con mucha acidez.

Por otro lado, y escuchando la data que Yanina iba ofreciendo, Mercedes Ninci hizo cálculos mentales y llegó a la conclusión de que si el viaje era en febrero, García Moritán no podrá ir porque debe asistir a la apertura del nuevo año de la Cámara de Diputados porteña, luego de ser electo como legislador en noviembre.

Cuando Latorre escuchó el comentario de la periodista, no medió palabras y le dijo: “Mercedes, por ahí no va García Moritán. Sos muy negativa y no sos feliz porque la gente se vaya de vacaciones”.