L-Gante se mostró junto a Tamara, su pareja, tras el duro mensaje que ella le escribió en las redes

L-Gante se vio involucrado en un nuevo conflicto cuando, este domingo, su novia Tamara Báez realizó un descargo en sus historias de Instagram en donde lo acusó de “meterse con su mamá”. Ahora, se la vio a ella en un recital que dio el cantante en Lomas de Zamora.

“No voy a contar lo que hiciste por respeto a nuestra hija, ¿pero decir que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá”, manifestó Báez en un extenso posteo que compartió en sus historias de Instagram. “Yo fui a tener a la bebé en un hospital, fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste todo a la basura. Me dan pena vos y tu mamá que quería que abortara y que todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible y le tiene celos a su nieta de un mes”, arremetió la pareja del cantante. De esta manera, además de cruzar al artista, hizo mención a Claudia Valenzuela, quien hasta el momento era su suegra.

El duro descargo de Tamara Báez contra L-Gante instagram

“Perdiste a la familia y ahora te querés hacer la víctima; no hay vuelta atrás acá, y encima te metiste con mi mamá, que es la mejor y estuvo conmigo en todas embarazada y ahora. No es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes”, señaló.

Horas después, la cuenta Chusmeteando, citada por DiarioShow, mostró una historia de Instagram donde se ve un show del músico junto a Tamara. “Aquí no ha pasado nada”, escribió como texto junto a la foto.

L-Gante y su pareja, Tamara, en un show en Lomas de Zamora.

Antes, en medio del largo texto, Tamara había asegurado que el cantante podrá seguir viendo a Jamaica pero que ella no quiere verlo más. Y, refiriéndose a él como Elián -su nombre real-, le dijo: “Mientras vos trabajás, boludo, te viven todos tus amigos y le decís a la que era tu mujer que ‘vive de tu costilla’. Cómo te equivocaste. Yo te esperaba a la hora que sea para que podamos disfrutar un rato juntos con Jami, y yo te banqué todo. Te olvidaste de todo por un poco de diversión”.

A las pocas horas de compartir el extenso descargo, la madre primeriza eliminó la historia pero sigue sin seguir al papá de su hija. Por su parte, L-Gante eligió no contestarle de forma directa y se contentó con compartir una foto de su cara junto a la frase: “Un día dicen ser los que siempre te apoyan y al otro día quieren ser los que te bajan”. Para dejar aún más clara su postura, subió un primer plano de la cara de su hija y escribió: “Con esto me basta y me sobra”.