La actriz Ornella D’Elía anunció con un tierno posteo su noviazgo con Violeta Mas

Ornella D’Elía terminó con el misterio y la especulación de sus fans, que de tanto en tanto seguían al pie de la letra las señales sobre un presunto noviazgo con Violeta Mas. Decidida a terminar con los rumores, la actriz de tiras como Buenos Muchachos (eltrece) y Pequeña Victoria (Telefe) confirmó que está en pareja con la guionista y también actriz mendocina.

A través de su cuenta de Instagram, D’Elía posteó un carrusel con fotos que resumen parte de su tiempo juntas, a la vez que le dedicó un tierno escrito. De este modo, dejó en claro sus verdaderos sentimientos por Mas y lo dio a conocer a todo el mundo.

Para confirmar su romance, Ornella D'Elía publicó un carrusel de fotos con mementos divertidos de ambas (Fuente: Instagram/@ornedelia_)

En la red social antes mencionada, la actriz cuenta con más de 250.000 seguidores, lo que de inmediato la volvió tendencia. Allí sumó 15 fotos en las que se puede ver instantes especiales para ambas.

Ornella D'Elía le dedicó un tierno posteo a la actriz Violeta Mas tras confirmar su noviazgo (Fuente: Instagram/@ornedelia_)

De salidas nocturnas, cenas románticas, amaneceres juntas, risas, fiestas, juegos, contemplación de paisajes y desayunos: esas son algunas de las postales de ambas. En cada una revelaron parte de la intimidad de la pareja y en la mayoría evitaron salir “estéticamente bien”. En cambio, se mostraron tal cual son cuando están codo a codo.

La dedicatoria de Ornella D'Elía a su novia y la respuesta de Victoria Mas (Fuente: Instagram/@ornedelia_)

“El corazón repleto de vida; te amo, mi amor. Qué especial sos”, fueron las palabras que la actriz redactó para su novia sin mencionarla y, en respuesta, ella contestó: “Sos preciosa y te amo con todo mi corazón, Ortela”.

El posteo acumuló en pocas horas más de 35.000 “Me Gusta” y decenas de comentarios a modo de celebración por el amor. Algunos de los que más destacaron, fueron: “Revivieron todas las haditas del mundo”; “La última foto le da el toque”; “Amo cuando dos personas hot están juntas”; “Qué linda”; “Felicidades” y “Lo más importante es que sean felices. El amor es amor, en todas sus coincidencias y se respeta”.

Las reacciones de cariño que recibieron las actrices tras la confirmación de su romance (Fuente: Instagram/@ornedelia_)

D’Elía está en Madrid, España, donde reside Mas, es por ello que el telón de fondo de todas sus imágenes corresponden a una ciudad europea. Días atrás, la actriz hizo mención en diferentes historias de Instagram a sus días con la guionista, aunque evitó referirse a su noviazgo. Incluso, esta suposición llegó hace semanas, pero todo se mantuvo en el hermetismo.

Ornella D'Elía junto a Violeta Mas (Fuente: Instagram/@ornedelia_)

La actriz tiene 22 años y un futuro prometedor en las ficciones y arriba de los escenarios. Nacida en Mar del Plata, actuó en Los sonámbulos (2019), película de Paula Hernández (preseleccionada para los premios Oscar). Allí ofició como hija de los personajes de Erica Rivas y Luis Ziembrowski y fue una revelación. Desde ese entonces se le abrieron las puertas de la televisión y el teatro. Luego llegó Pequeña Victoria, Instrucciones para enseñarle a volar a mi elefante rosa -en el Teatro San Martín-, y 1-5/18, la novela de Pol-ka que se emitió en eltrece. También filmó La ira de Dios (2022), de Sebastián Schindel, mientras grababa la tira.

Las actrices se encuentran en España, mientras Ornella busca expandir sus horizontes laborales (Fuente: Instagram/@ornedelia_)

En cuanto a su vida personal, dejó en claro que está decidida a gozar de su romance, en Europa o en la Argentina. Mientras no comunicó si tiene alguna responsabilidad laboral, disfruta de lo último de la temporada de verano en el hemisferio norte, entre abrazos, jornadas de pileta y puro sol.