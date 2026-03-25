Emilia Mernes rompió el silencio tras las acusaciones en su contra: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento”

Tras siete días de rumores alimentados por el inesperado gesto de Tini Stoessel en Instagram (que la dejó de seguir), Emilia Mernes rompió el hermetismo con un sorpresivo mensaje. Más allá de las internas entre colegas, la artista hizo hincapié en el impacto emocional de las versiones y rumores sobre su familia. “Por favor, les quiero pedir que paren”, sentenció, en referencia a los periodistas que se refirieron a ella.

Emilia Mernes y Tini Stoessel, la relación que terminó de la peor manera (Foto: Instagram/@emiliamernes @tinistoessel)

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula 9.9 millones de seguidores, la artista entrerriana escribió: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio”.

En ese sentido, se refirió a los conflictos que tiene con las artistas de la escena urbana: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

El descargo que publicó Emilia Mernes tras el escándalo (Foto: Captura Instagram/@emiliamernes)

Y completó: “Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.

Cabe recordar que el conflicto que rodea a las artistas pop se habría originado en una disputa por el capital humano y los códigos internos de la industria, específicamente tras el reclutamiento por parte de Emilia de miembros clave del staff técnico, bailarines y estilistas que habían trabajado durante años exclusivamente con Tini. Este movimiento fue interpretado en el entorno de “La Triple T” como una falta de lealtad, especialmente cuando estos colaboradores intentaron regresar para los shows de Futttura y se encontraron con un fuerte rechazo que evidenció la fractura interna.

Las mujeres de la selección argentina tomaron partido por "La Triple T" (Foto: @antonelaroccuzzo Instagram/@emiliamernes @valucervantes

A su vez, el supuesto comportamiento inapropiado de la ex Rombai en la fiesta del seleccionado argentino tras el Mundial de Qatar 2022 habría molestado a las esposas de los futbolistas, quienes no tardaron en darle su apoyo a la intérprete de “Cupido”.

Qué dijo Duki tras el descargo de Emilia Mernes

Mediante su cuenta de Instagram, el artista le demostró su apoyo incondicional a su pareja, con quien comparte su vida desde finales de 2021.

“Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”, escribió.

Las palabras de Duki hacia Emilia (Foto: Captura Instagram/@duki)

Y completó: Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado. Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te Amo“.