Gimena Accardi dejó un fuerte mensaje tras su paso por Bahía con Andrés Gil: “Muy emocionante”

Gimena Accardi parece haber encontrado algo de paz en medio del escándalo por su divorcio de Nico Vázquez. De gira con la obra En Otras Palabras, donde actúa con Andrés Gil, quien fue sindicado como el tercero en discordia de su pareja, la actriz visitó la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y se emocionó al recordar su infancia. Además, agradeció al público local que le mostró su cariño en este difícil momento.

Desde que reveló públicamente que fue infiel a su exmarido, la actriz quedó en el ojo de la tormenta y, según ella misma reconoció, se encuentra muy triste por la separación tras 18 años de vínculo. Sin embargo, la conductora de Olga pudo disfrutar este fin de semana de la calidez del público bahiense y decidió mostrarlo en sus redes sociales.

El mensaje de Gime en redes

“En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Y venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. ¡Gracias bahienses por el amor, las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo! (también pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia)“, escribió la artista junto a una foto de un campo donde se ve un molino a lo lejos y un cielo azul imponente.

Este lunes por la tarde, su compañero de obra rompió el silencio y aclaró toda la situación en Intrusos (América). Cuando el cronista le preguntó si los rumores que lo vinculaban con Accardi eran verdad, Andrés Gil fue tajante: “Es todo obviamente falso, estoy con Cande (Vetrano, su mujer) tranquilo en casa, unidos intentando que todo esto no nos afecte”.

“Estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo, tal vez el momento más especial de nuestras vidas, intentando no leer, no engancharnos con todas las cosas que están diciendo, cuidando a mi familia”, aseguró el actor, que tuvo junto a Candela a su hijo Pino, que nació en noviembre del año pasado.

Andrés Gil: “Hubiera preferido evitar todo esto”

Andrés también se refirió a la difícil situación que están viviendo sus amigos, tras la firma del divorcio. “Gime y Nico están pasando por un momento ch*** y no está bueno que se alimente con cosas que son mentira, estaría bueno que respeten su intimidad”, aseveró.

Andres Gil responde a las acusaciones

El protagonista de En Otras Palabras ratificó lo que dijo en un breve comunicado que publicó en sus redes cuando estalló todo el escándalo. “Cuando vi que empezó a tomar vuelo pensé mejor decir algo para aplacar las aguas y evitar que se digan cosas que no son ciertas, para que haya respeto”, aclaró.

Por último, resaltó que su vínculo con Nicolás Vázquez y Gimena Accardi continúa por una buena senda a pesar de todas las versiones. “Está todo tranquilo, quedemos disfrutar los últimos días de la gira. Tuvimos un año y medio increíble, siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron como actor. Hubiera preferido evitar todo este quilomb*. Nos queremos mucho””, afirmó.

Sobre los rumores que lo vincularon con Accardi, decidió no darle mayor trascendencia. “No puedo controlar lo que dice la gente, la gente que me conoce sabe como soy. Somos actores, sabemos cómo es. Nuestro trabajo es así”, concluyó Gil.