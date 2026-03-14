Evangelina Anderson revolucionó las redes con su entrenamiento extremo: “Reina asesina”

Evangelina Anderson transita semanas de pura intensidad. Luego de quedar en el ojo de la tormenta por cómo terminó su vínculo con Ian Lucas y de convertirse en una de las últimas eliminadas de MasterChef Celebrity (Telefe), la modelo decidió dar vuelta la página. Pese a las críticas y la exposición, encontró en la actividad física un nuevo refugio para canalizar su energía.

Evangelina Anderson quedó eliminada de MasterChef Celebrity Telefe

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula 4.2 millones de seguidores, compartió un video que no pasó inadvertido: se la vio en plena rutina de ejercicios de alta intensidad. Con un conjunto de calza y top lila y bajo el ritmo de “Killer Queen”, de 5 Seconds of Summer, la modelo ejecutó con precisión un circuito que combinó fuerza y potencia.

Evangelina Anderson sorprendió con un estricto entrenamiento (Foto: Captura Instagram/@evangelinaanderson)

El entrenamiento incluyó sentadillas profundas y pesos muertos con pesa rusa para trabajar la cadena posterior, seguidos de empujes de cadera con balón medicinal para maximizar la activación de glúteos. La exigencia subió de nivel con elevaciones de piernas suspendida en barra, un ejercicio clave para la zona media, y remató la sesión con saltos sobre plataforma, un movimiento que requiere una gran resistencia cardiovascular.

Evangelina Anderson y una rutina en la que combinó varios ejercicios (Foto: Captura Instagram/@evangelinaanderson)

La misma canción que utilizó para musicalizar el momento fue la frase perfecta para describir el posteo. “Reina asesina”, escribió y despertó todo tipo de reacciones de los usuarios, quienes no tardaron en expresar su admiración. “Quiero esa indumentaria para dar mis clases, jajaja. No me va a quedar igual... pero me encanta!”; “Yo no te puedo creer Demichelis, una cosa bien tenías que hacer hermano” y “Qué mujerón que sos Eva, te merecés un tipazo que te quiera mucho”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Evangelina Anderson despertó todo tipo de reacciones con su reciente posteo (Foto: Captura Instagram/@evangelinaanderson)

La publicación de la modelo no parece ser casual, ya que llegó apenas horas después de que Ian Lucas decidiera exponer públicamente detalles de lo que fue su relación con ella. Pese a que la exvedette eligió el silencio y se refugió en su rutina saludable, el youtuber optó por dar su versión de los hechos, lo que reavivó una polémica que parece estar lejos de terminar.

“No iba a hablar más del tema. Dije: ‘Ya está, terminó la grabación, no hablo más’. Me fui a México tranquilo y empecé a ver las redes que me seguían nombrando, nombrando y nombrando", expresó este viernes en diálogo con Puro Show (eltrece) al remarcar por qué decidió lanzar un comunicado a través de sus historias de Instagram.

Ian Lucas contó todos los detalles de su relación con Evangelina Anderson

Cuando el notero le consultó si esperaba que la relación se formalice, explicó: “En ningún momento de mi parte salió blanquearlo. Es más, en ningún momento me sumó en nada a mí. Si estábamos viéndonos, si ella venía a mi casa y subía una historia, subía una foto; en ningún momento fue de mi parte y después me hace quedar como un bolu**”.

Ian Lucas y el descargo en contra de Eva Anderson (Foto: Captura Instagram/@ianlucas)

Más allá de su distanciamiento con Evangelina, el joven de 26 años reconoció que no le guarda rencor. “Sé que es una muy buena persona. Al igual que yo, somos dos buenas personas. Tal vez lo mediático ella lo sabe manejar un poco mejor que yo. Para mí es algo nuevo, pero básicamente eso. Lo que subí con la historia fue que no quiero hablar más del tema, para mí es un punto cerrado con el programa. No iba a hablar yo, pero me siguieron hablando y, de alguna manera, tengo que decir algo”, cerró.