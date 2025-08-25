“L-Gante perdió todo”: qué le pasó a la casa del músico que sufrió una destrucción total

La casa que tiene Elián Valenzuela (L-Gante) en Canning, Ezeiza, se incendió durante el fin de semana y “perdió todo”, según la información que brindó Laura Ubfal el domingo en la emisión de Infama (América TV). A pesar de que el cantante de cumbia 420 publicó una historia de Instagram en el que denunció los destrozos de su hogar, más tarde eliminó la foto y el hecho quedó envuelto en misterio.

Según relató la periodista de espectáculos, L-Gante y sus amigos encontraron el domicilio destruido en el interior. Por el momento no hallaron la causa que provocó el fuego y el artista evitó dar detalles al respecto.

Según informaron, L-Gante habría perdido todos los muebles, joyas y hasta plata (Fuente: AMÉRICA TV)

“El viernes a la noche fue a ver a su mamá al teatro, que actúa en General Rodríguez y cuando regresó a la casa de Canning… El título es: ‘perdió todo’. No hay fuego, ese es el tema. Tiene todo destruido. Pudo ser o una bomba o un acto de brujería, pero nadie entiende nada”, introdujo Ubfal.

En ese instante, Marcela Tauro acotó: “Hubo humo, está todo negro, pero nadie llamó a los bomberos”. De acuerdo a los datos de las periodistas, las dos plantas de la vivienda habrían sido afectadas. “Yo me remito a ese video que una vez él compartió en el que dijo que veía fantasmas”, agregó.

“No hay denuncias. Nada. A mí me dijeron que esto está hermético. Hay fotos y videos que nadie quiere mostrar. Nadie sabe dónde está L-Gante, la casa quedó destruida”, describió Ubfal. La información que manejarían es que podría tratarse de “un atentado, un ataque a propósito o brujería”.

Laura Ubfal contó que la casa de L-Gante en Canning sufrió un incendio y habría perdido todo (Fuente: América TV)

“Al parecer habría sido una bomba que estalló dentro de la casa”, insistió Laura Ubfal. “Ellos creen que alguien se lo hizo, porque cuando llegaron encontraron todo negro. Perdió los muebles y hasta plata. Él se encontró con esto el sábado a la mañana”, completó.

Lo cierto es que en las redes Elián Valenzuela evitó pronunciarse nuevamente. Pese a que borró el posteo donde le comunicó a sus seguidores el hecho, luego se habría visto en la obligación de eliminarlo. En tanto, el entorno permanece en silencio y nadie quiere referirse a lo que sucedió.

De momento se desconoce si la Policía provincial intervino en el asunto para investigar la causa y conforme a lo que difundieron las periodistas de Infama, el artista se habría mudado a la otra residencia que posee en General Rodríguez o más bien se instaló en un hotel. Otra de las hipótesis que mencionaron se debe ciertos enemigos que se habría ganado durante el tiempo que estuvo en prisión.

El hecho golpeó a L-Gante en una instancia particular de su vida personal, tras confirmar su reconciliación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica. A mediados de agosto, en diálogo con Los profesionales de siempre (Canal 9), fue claro respecto a sus proyectos con la influencer.

“Volvimos con Tamara. Estamos en el mejor momento, muy bien. Lo primero es la familia. Me costó volver a encontrarme con ella, poder hablar y todo eso, fue un montón”, sostuvo el cantante y concluyó: “La felicidad me alcanza para dar un giro a 360 a cualquier cambio que tenga que hacer. Me tengo que portar bien”.