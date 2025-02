La actriz que revolucionó Netflix con una exitosa serie y ahora se luce en Capitán América

Hace unos años, Poco ortodoxa se convirtió en una de las miniseries preferidas de los usuarios argentinos de Netflix. La ficción, que sigue la historia de Esty Shapiro, una joven judía que escapa de Brooklyn a Berlín para huir de un matrimonio arreglado, rápidamente se convirtió en tema de conversación entre familiares y amigos. La actuación de su protagonista, Shira Haas, fue sin dudas una de las cosas más destacadas por la audiencia. Hoy, la actriz israelí brilla en Hollywood y se sumó oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por siglas en inglés).

Shira sorprendió al mundo la semana pasada tras el estreno mundial de Capitán América: un nuevo mundo, la última película de la franquicia de superhéroes. En el filme, la joven de 29 años interpreta a Sabra, una heroína de origen israelí poco conocida que apareció por primera vez en los cómics de Marvel en 1980. Entre sus poderes destacados, se encuentran la superfuerza y la resistencia.

Shira Haas en el estreno de Capitán América: un nuevo mundo (Photo by VALERIE MACON / AFP) VALERIE MACON - AFP

Si bien este rol representa un gran salto en la carrera de Shira, no todo fue de color de rosa en su proceso de incorporación al MCU. Cuando anunciaron que iba a interpretar a Sabra, grupos palestinos protagonizaron cientos de protestas para que saquen a la actriz israelí de la última entrega de Capitán América. Sin embargo, los directores decidieron mantener su decisión e introducir pequeños cambios en la trama para no herir las sensibilidades de los espectadores en medio del conflicto entre Israel y Palestina.

Por ejemplo, a diferencia de lo que se ve en los cómics, en esta versión, el personaje que interpreta Haas no es una mutante que responde a las órdenes de la agencia de inteligencia israelí, sino que trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, decidieron mantener su nacionalidad intacta. Por este motivo, la actriz expresó que se siente muy orgullosa de ponerse en este rol y espera que la película pueda verse en su país.

Si bien en países como la Argentina Shira Haas ganó reconocimiento internacional con Poco ortodoxa, lo cierto es que es una de las actrices más populares de su generación en Israel. En su país, escaló a lo más alto de la fama entre 2013 y 2016, cuando participó de Shtisel, una serie local que, desde el año 2019, también está disponible para ver por Netflix. Al poco tiempo de lanzarse oficialmente como actriz, consiguió un representante en Estados Unidos que la ayudó a llegar al casting de A Tale of Love and Darkness (2015), el filme con el que Natalie Portman debutó como directora.

Shira Haas saltó a la fama mundial con Poco ortodoxa Netflix

Sin embargo, es cierto que fue gracias a la miniserie Poco ortodoxa que logró encantar a todo el mundo en 2020. Por su trabajo en este drama, recibió nominaciones a importantes premios como los Emmy y los Globos de Oro. Asimismo, en esa temporada, se llevó un galardón del Premio Independent Spirit y un Premio Critics Choice. Su éxito en el rol Esty Shapiro no sorprende, ya que, según la autora de la novela que inspiró la serie, no podían imaginar a nadie más como la protagonista. “Fue nuestra única opción. Hicimos un casting y vimos como a 60 chicas, pero a la gente de Netflix no le mostramos a nadie más que ella”, señaló la escritora en una entrevista con el medio de Jewish Journal.