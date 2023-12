escuchar

La actriz Sienna Miller acusó de “doble rasero” a quienes la juzgan por estar embarazada a los 41 años y tener una diferencia de edad de 14 años con su pareja.

La estrella británica-estadounidense habló sobre los comentarios que se refieren a ella como “la mujer mayor” que espera un bebé con el actor Oli Green, de 27 años.

La gente “se siente cómoda con una forma de vida que ha existido durante muchos años, que es muy misógina y patriarcal”, afirmó en el podcast de la revista Vogue.

La segunda hija de Miller nacerá este mes, según la revista.

“Es absurdo”

“Ser una mujer mayor en una relación con una persona más joven, o estar embarazada más allá de los 40 y que digan que es ‘irresponsable’ y ‘la pobre niña’, es un doble rasero y creo que es algo que la gente no se cuestiona en su mente”.

Aseguró que este argumentario es “fácil y manido”, pero “absurdo”.

“Fui muy afortunada. No estaba tratando de quedarme embarazada. Sucedió como una sorpresa total y biológicamente fue algo que mi cuerpo pudo hacer”, declaró. Y aseguró que considera las críticas algo “unilateral y muy triste”.

Su pareja, Oli Green, interpreta a Rupert Finch, un compañero de clase del príncipe William, en la serie de Netflix The Crown.

Sienna Miller y su pareja, el actor Oli Green Getty Images

Miller, cuya carrera incluye roles en “American Sniper” (“El francotirador”), “American Woman” y “Anatomy of a Scandal” (“Anatomía de un escándalo”), tiene una hija, Marlowe, de 11 años, cuyo padre es el actor Tom Sturridge.

“Me encantaría llegar a un punto en el que no sintiera la necesidad de hacer una broma sobre el hecho de ser mayor y tener un bebé para demostrar que puedo tomármelo con humor”, declaró a la revista.

“No creo que se pueda legislar sobre asuntos del corazón. Ciertamente, nunca he podido hacerlo”, afirmó.

“Las relaciones son diferentes hoy”

“Lo veo con los amigos de Oli”, añadió. “Hoy existe una conciencia de la dinámica que hay en las relaciones entre hombres y mujeres que simplemente no teníamos hace 20 o 25 años”.

“Toda mi adolescencia estuve esquivando balas y haciendo avances de una manera muy delicada para no ofender a nadie, mientras que las chicas de la generación de él probablemente decían: ‘No, no, gracias. No me interesa’”.

Miller también habló sobre la intrusión de la prensa, después de haberse resuelto un caso con el editor de los diarios News of the World y The Sun por el supuesto hackeo de su teléfono en 2021.

News Group le pagó una importante suma de dinero, pero no admitió ninguna responsabilidad sobre lo que ella alegó había ocurrido.

La actriz le dijo a Vogue que había pensado mucho en la gente “chismosa” que quiere ver las desgracias de los demás.

“¿Es porque nos alegra que no nos pase a nosotros? Los medios sensacionalistas realmente explotaron esa débil grieta en nuestra psicología”, sentenció.

BBC Mundo

Temas BBC MUNDO