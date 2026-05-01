La angustia de Andrea Rincón tras su alejamiento de Julieta Ortega: “Se paga un precio muy caro cuando abrís la boca”

El quiebre de la amistad entre Andrea Rincón y Julieta Ortega dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en un crudo relato de tensiones, presiones mediáticas y consecuencias legales. En una reciente entrevista concedida al programa Sálvese quien pueda (América TV), Rincón se refirió al distanciamiento que mantiene con la actriz y productora, con lo que dejó entrever que las razones detrás de la ruptura son mucho más profundas y complejas de lo que se dio a conocer públicamente hasta ahora.

La exposición de Rincón estuvo marcada por una profunda angustia, ya que durante el móvil con Yanina Latorre admitió sentirse desbordada por la situación. “Estoy conteniendo el llanto, porque la gente es cruel. A mí me costó mucho sentir que yo tengo valor”, subrayó. Al tiempo, remarcó una de las frases más inquietantes del intercambio: “A veces se paga un precio muy caro cuando abrís la boca”. Según detalló en el programa, tanto ella como Julieta acordaron mantener los pormenores de su separación en el ámbito privado, un pacto que, a la luz de los acontecimientos, se vulneró por diversas circunstancias.

Andrea Rincón reveló varios detalles de su distanciamiento de Julieta Ortega

Uno de los puntos críticos de la discordia se remonta a un proyecto de streaming que compartían, donde surgieron desacuerdos financieros. Rincón recordó, ante la consulta periodística, que en una instancia previa mencionó que Julieta Ortega no le habría abonado lo correspondiente a su labor, una declaración de la que luego se retractó ante el costo mediático que tuvo que asumir. “Me arrepentí mucho de decir eso, me quedé sin voz. Porque después al otro día me matan”, aseguró la actriz. Esta dinámica, según su testimonio, se agravó al sentirse expuesta y sometida a lo que ella definió como una suerte de “acoso” dentro del espacio laboral compartido.

La situación escaló hasta alcanzar instancias legales, por lo que Rincón relató que, tras un episodio específico en el programa donde participó Leticia Brédice, comenzaron los problemas formales. “Me llama una abogada de una actriz que participó ahí y cuando yo empiezo a escuchar los audios, empiezo a escuchar un montón de cosas que esta chica dice: ‘Yo no quiero ir contra ellos porque son muy poderosos. Mirá esto que le hicieron a Andrea’”, detalló la actriz al programa de América. El impacto fue tan fuerte que, según sus palabras, sufrió un desmejoramiento físico: “Ahí me baja la presión y a la semana caigo internada con un dolor muy fuerte en la espalda”. Para evitar mayores conflictos, terminó por ceder sus derechos sobre el proyecto sin recibir compensación económica, una decisión que califica como necesaria para su paz mental.

Andrea Rincón y Julieta Ortega fueron amigas inseparables durante muchos años y ahora están alejadas Gerardo Viercovich

A pesar de todo esto, Rincón sostiene que sus sentimientos hacia Ortega no cambiaron: “Yo a Julieta la sigo amando”. De igual manera, reclamó que nunca existió un reconocimiento recíproco sobre el peso que tuvo su amistad. La actriz recordó que en su momento fue un apoyo fundamental para Ortega, incluso acompañándola en viajes al exterior cuando esta atravesaba una crisis personal. “Siento que yo tengo mucho amor, el amor por Julieta no dejó de ser”, reiteró, al tiempo que admitió que el proceso de su propio empoderamiento personal pudo actuar como un factor determinante en la distancia final. “En algún momento yo empecé a empoderarme y me alejé de muchas personas, y puede ser que alguna de esas personas haya sido ella”, analizó.

Ante la insistencia sobre si se sentía presionada por el entorno de la familia Ortega, la actriz prefirió la cautela. “No es que esté amenazada, no. Pero a veces hay que callar y creo que el tiempo pone todo en su lugar”, concluyó, con lo que dejó un manto de misterio sobre los episodios que prefiere no revelar. La ambivalencia entre el cariño que dice profesar y la crudeza del daño sufrido marca el fin de una relación que, por años, fue un emblema de cercanía en el ambiente artístico.