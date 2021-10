Silvina Luna reveló que Fernando Gago fue “su peor novio” y lanzó una dura acusación

Silvina Luna habló el sábado por la noche en el programa PH - Podemos hablar (Telefe) sobre su noviazgo con Fernando Gago, y no lo hizo en los mejores términos. El exfutbolista y ahora flamante DT de Racing, recientemente separado de su esposa Gisela Dulko en medio de un escándalo de infidelidad, fue calificado por la modelo rosarina como “el peor novio famoso” que tuvo en su vida. Y contó por qué.

Luna estuvo anoche como invitada al ciclo conducido por Andy Kusnetzoff y se despachó contra Gago en uno de los clásicos segmentos del programa en el que debe contestar una pregunta que le realiza a quemarropa otro invitado de PH.

Silvina Luna y su lapidario diagnóstico de su noviazgo con Fernando Gago

En este caso, quien realizó la pregunta fue Tamara Pettinato, que fue al hueso a la hora de inquirir. “De todos los novios famosos que tuviste ¿Cuál fue el peor en el ranking?”, fue la pregunta de la conductora y actriz.

“No sé si tuve tantos novios famosos”, se atajó primero Luna, pero enseguida hizo memoria y contestó. “Voy a traer un tema actual, ponele. Ahora salió todo lo de Gago. En su momento, cuando yo tuve una relación con él...”, comenzó la exGran Hermano y luego se interrumpió. “No sé dónde me estoy metiendo”, dijo.

Pero a continuación, y con la aclaración de que “esto prescribió hace tiempo”, Luna contó la anécdota que definía el por qué de su calificación a Gago. “Yo estaba ahí, enganchada, teníamos una relación -relató-. Entonces, en un momento, veo por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, con Mica Vázquez”.

La anécdota narrada por la modelo y actriz se remonta a unos 15 años atrás, cuando el entonces futbolista viajó a Europa para incorporarse al plantel del Real Madrid y lo hizo, efectivamente, acompañado por la actriz Micaela Vázquez.

“Mica Vázquez lo recuerda pésimo también. Ella dijo: ‘(Gago) se casó con Gisela (Dulko) apenas cortó conmigo’. Lo odia”, agregó Tamara Pettinato tras el comentario de Luna.

“Claro, el otro día escuché eso y me acordé que a mí me había hecho una cosita así. Tenía una relación a dos puntas. Salía con las dos. Y yo me enteré por las revistas que estaba con Mica”, añadió la rosarina y luego aclaró: “Pero chicos, estoy hablando de hace mucho tiempo atrás”.

“Fernando cambió mucho”, dijo entonces Kusnetzoff, en un comentario claramente irónico, que Luna replicó entre risas: “Habrá cambiado”.

Para cerrar sin dudas el tema, entonces, Pettinato remató: “O sea, Gago fue el peor novio”. “Ponele” fue la piadosa respuesta de Luna.

La escandalosa separación de Fernando Gago y Gisela Dulko

Fernando Gago y Gisela Dulko se separaron a fines del mes pasado. Según lo que trascendió en la prensa del corazón, el exfutbolista habría tenido una relación extramatrimonial con una amiga de su esposa, de nombre Verónica, y que compartiría con la extenista el grupo del chat de mamis del colegio.

Gago y Dulko comenzaron su relación en 2009. Se casaron en 2011 y tienen tres hijos en común: Mateo, Daniele y Antonella. Actualmente, tras el escándalo que se hizo mediático, ellos se encuentran tramitando los papeles del divorcio.

Para colmo de males, un rato antes de que Silvina Luna lo lapidara televisivamente, el flamante DT de Racing iniciaba su ciclo en la Academia con una derrota frente a Rosario Central. Parece que no fue la mejor noche para el exmediocampista de Boca y Real Madrid.