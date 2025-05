Última chance: cinco clásicos que dejan Netflix a fin de mes, dos de ellos protagonizados por Cameron Diaz

Netflix no deja de cautivar con cada una de las producciones que suma a su catálogo, sobre todo porque sabe cómo combinar propuestas de distintos géneros y estilos para llegar a todo tipo de público. Desde grandes éxitos taquilleros hasta joyas escondidas, la plataforma mantiene su lugar de privilegio entre las más elegidas. Sin embargo, para que eso siga ocurriendo y haya siempre algo nuevo que ver, también hay que hacer espacio. Por eso, cada mes algunas películas tienen que decir adiós. Esta vez no es la excepción: se viene una nueva tanda de despedidas que, para varios usuarios, no va a pasar desapercibida.

La buena noticia es que todavía hay tiempo, porque más allá de que estas películas ya tienen fecha de despedida confirmada, no se van a ir de un día para el otro. Todavía quedan varios días para que los usuarios puedan buscarlas, sumarlas a su lista o simplemente darles play sin pensarlo demasiado. Sin lugar a dudas, es una oportunidad ideal para quienes siempre las tuvieron pendientes o para quienes quieren revivirlas una vez más, ahora con la excusa de la cuenta regresiva. A continuación, se detallan cuáles son las producciones que dicen adiós de la plataforma:

Los ángeles de Charlie (2000)

Tráiler oficial de Los ángeles de Charlie

Dirigida por McG y protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, esta versión moderna de la serie clásica combina acción, humor y estilo. Las tres agentes especiales, con habilidades únicas, trabajan juntas para resolver un caso que pone en riesgo información valiosa de la empresa para la que trabajan. Se trata de una mezcla de espías, escenas explosivas y coreografías de pelea memorables.

Se va el 31 de mayo.

Reyes de las olas (2007)

Tráiler oficial de Reyes de las olas

Una propuesta animada que encantó a chicos y grandes. Cuenta la historia de Cody, un pingüino surfista que sueña con competir en el gran torneo de olas. Con un estilo de falso documental, mucha simpatía y enseñanzas sobre la amistad y el espíritu deportivo, es una joya ideal para disfrutar en familia.

Se despide el 31 de mayo.

Mujeres del siglo XX (2016)

Tráiler oficial de Mujeres del siglo XX

Dirigida por Mike Mills, esta película intimista está protagonizada por Annette Bening, Elle Fanning y Greta Gerwig. Ambientada en la California de fines de los años 70, narra la vida de una madre que busca nuevas formas de criar a su hijo adolescente, y se apoya en otras dos mujeres para ayudarlo a encontrar su camino.

Último día: 31 de mayo.

El descanso (2006)

Tráiler oficial de El descanso

Una de las comedias románticas más queridas de los 2000, dirigida por Nancy Meyers. Con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black, la historia gira en torno a dos mujeres de distintos países que intercambian casas por las fiestas navideñas para alejarse de sus problemas sentimentales. En ese cambio, descubrirán mucho más que un nuevo paisaje.

Disponible hasta el 31 de mayo.

Código de honor (2001)

Tráiler oficial de Código de honor

Protagonizada por Wesley Snipes y Anne Archer, esta película de acción y suspenso sigue a un marine retirado acusado de un crimen que no cometió. Se trata de una producción que engloba conspiraciones, secretos militares y la clásica tensión de los thrillers policiales. Sin lugar a dudas, es ideal para quienes disfrutan de historias con ritmo intenso y giros inesperados.

Se retira del catálogo el 31 de mayo.

Si alguna de estas películas está en tu lista de pendientes, este es el momento ideal para tacharla, ya que todas ellas son verdaderos clásicos. Esto teniendo en cuenta que quedan pocos días antes de que se despidan del catálogo, así que mejor no dejarlo para después y aprovechar la oportunidad de revivir grandes historias antes de que desaparezcan de la plataforma.