¿Hay escena post créditos en Misión Imposible: la sentencia final?

Tom Cruise regresa como Ethan Hunt en Mission: Impossible-The Final Reckoning (Misión imposible: la sentencia final, en español), la octava película de la famosa franquicia y la cuarta dirigida por Christopher McQuarrie. La última aventura del agente del FMI y líder de un equipo de operativos se estrena este el 23 de mayo de 2025 en los cines de losEstados Unidos, mientras que a algunos países de Latinoamérica llegará un día antes. Por lo tanto, los fanáticos de la saga se preguntan si la nueva cinta tiene alguna escena post-créditos.

Además de Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Mariela Garriga, Henry Czerny, Angela Bassett y Frederick Schmidt repiten sus papeles de las películas anteriores. A ellos se suman actores como Hayley Atwell, Esai Morales, Pom Klementieff, Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma y Mark Gatiss.

Tom Cruise, protagonista de la saga de Misión imposible Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images

El rodaje de Mission: Impossible-The Final Reckoning comenzó en marzo de 2022 en el Reino Unido, pero se detuvo en julio de 2023 debido a la huelga de SAG-AFTRA. Las grabaciones se realizaron en el Reino Unido en los Longcross Studios y el Lake District y otros lugares como Malta, Sudáfrica y Noruega.

Misión imposible: Sentencia final, ¿tiene escena post créditos?

La respuesta corta es no. Misión imposible: la sentencia final no tiene ninguna escena post-créditos, por lo tanto, podés abandonar la sala de cine tras los 170 minutos que dura la película sin temor a perderte alguna pista relacionada con el futuro de la popular franquicia. Aunque puede resultar decepcionante que la nueva entrega de la saga no incluya ninguna secuencia adicional, para los fanáticos no es una sorpresa, ya que ninguna de las otras siete películas tuvo escenas post-créditos.

Escena de Misión imposible: la sentencia final, protagonizada por Tom Cruise (Paramount Pictures via AP) Paramount Pictures and Skydance - Paramount Pictures

Por otro lado, Tom Cruise no reveló mucho sobre la última película de Misión: Imposible. “Prefiero que la gente lo vea y lo disfrute. Nos lo hemos pasado genial haciéndolo, ha sido muy divertido y solo quiero que todos lo disfruten”, dijo en la conferencia de prensa de Cannes.n“Disfruta esto y recuerda que todo es la culminación, este momento ha llegado ahora mismo”, agregó el actor que ganó tres Premios Globo de Oro, un Premio Saturn y una Palma de Oro Honorífica.

¿De qué trata Misión imposible: Sentencia final?

De acuerdo con la descripción oficial de Misión imposible: la sentencia final, “el agente Ethan Hunt continúa su misión de impedir que Gabriel controle el tecnológicamente omnipotente programa de IA conocido como ‘the Entity’”.

El elenco de Misión imposible: la sentencia final, reunido en Cannes (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Scott A Garfitt - Invision

Actores y personajes de Misión imposible: Sentencia final