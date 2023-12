escuchar

Si hay algo que acecha desde hace décadas a la realeza británica son los escándalos. Si bien durante sus 70 años de reinado Isabel II intentó mantener las formas, las polémicas y entredichos sucedidos dentro del Palacio de Buckingham, esa bola de nieve llegó a oídos de la prensa. Ahora, una nueva situación aparentemente ocurrida tiempo atrás volvió a poner la atención sobre el rey Carlos III y el príncipe William. Según una escena de la sexta temporada de la serie The Crown, el joven habría acusado a su padre de ser el culpable de la muerte de su madre, Lady Di.

Después de siete años, seis temporadas y 60 capítulos, The Crown llegó a su fin. Gracias a ella, millones de personas conocieron la intimidad de lo ocurrido en el seno de la realeza británica y, si bien es una ficción, lo cierto es que está basada en una historia real y particularmente en hechos concretos. Incluso el actor Matt Smith, quien interpretó al príncipe Felipe en las dos primeras temporadas, reveló que la reina Isabel II vio la serie sobre su vida.

El príncipe William junto a su madre Lady Di

La sexta y última temporada de la producción creada por Peter Morgan se estrenó en dos partes. Los primeros cuatro capítulos llegaron a Netflix el 16 de noviembre y giraron, casi exclusivamente, en torno a Diana Spencer, su relación con Dodi Al-Fayed y el trágico accidente en París que terminó con su vida. Los seis episodios restantes se lanzaron el 14 de diciembre y en el primero, titulado “El fenómeno”, se pudo ver la presión que tuvo William durante su juventud y cómo sufrió la exposición y la muerte de su madre.

Entredichos: “¿No creés que hay una conexión entre esta situación y tus acciones?”

Pero ese enojo, esa angustia y esa presión finalmente explotaron sobre su padre. La serie retrató una conversación que habrían tenido William y Carlos tras la muerte de Lady Di, en la cual el príncipe acusó a su padre de ser el culpable de la muerte de su madre. “Nunca hablás de ella (Diana). Nosotros nunca hablamos de ella”, acusó William (interpretado por Ed McVey) en la mencionada escena. “Sí, y deberíamos hablar de ella. Cuanto más, mejor. Sobre su vida, sobre nuestros recuerdos de ella, ¿por qué no voy a querer eso?”, acusó Carlos (personificado por Dominic West), a lo que su hijo respondió: “Quizás no querés recordar cómo llegamos a esto. ¿No creés que hay una conexión entre esta situación y tus acciones?”.

Diana y Carlos se casaron en 1981 y se divorciaron en 1996 Vanitatis

Carlos entendió que su hijo estaba insinuando que él fue el culpable de la muerte de su exesposa, pero él se defendió diciéndole que el responsable fue la persona que conducía alcoholizada el vehículo. No obstante, para William, fue él quien la impulsó a irse a París y a rodearse con esas personas: “¡Pero no tenía por qué estar con los Fayed! Debería haber estado con nosotros, ¡pero no estaba acá por tu culpa! Vos no conducías el auto, pero sí la llevaste hacia esa gente, al hacerla infeliz, al amar a otra persona”.

En la escena se pudo ver a un entonces príncipe de Gales dolido y desconcertado con las acusaciones de su primogénito. “Bueno, si quieres hacer esa conexión, estás en tu derecho, pero me parece muy triste y terriblemente desconsiderado. Dejé de ser responsable de tu mamá mucho antes de que fuera a París. Ese accidente no fue culpa mía, en lo absoluto”, se defendió el monarca.

Si bien The Crown es una ficción, está basada en hechos reales y a lo largo de los años dio cuenta de que efectivamente lo que apareció en la pantalla chica aconteció en la vida real. De esta manera, según apuntó la serie, Carlos y William tuvieron una fuerte discusión en la que el príncipe culpó a su padre de la muerte de su madre.

Según una escena de The Crown, años atrás Carlos y William tuvieron una conversación en la cual el príncipe de Gales acusó a su madre de ser el culpable de la muerte de su madre metro.co.uk

Es preciso decir que el matrimonio de Carlos y Diana siempre fue conocido como una “relación de tres”, a la cual la completaba Camilla Parker Bowles. Después de años juntos, y tras recibir la bendición de la reina Isabel II, en 2005 Carlos y Camilla se casaron. Actualmente, a sus 75 y 76 años, ostentan los títulos de rey y reina consorte del Reino Unido, respectivamente.