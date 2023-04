La biopic de Whitney Houston ya está disponible en streaming: dónde verla

escuchar

La vida de Whitney Houston estuvo atravesada por diferentes complejidades: desde combatir la discriminación por ser afrodescendiente y enfrentar desilusiones amorosas, hasta conquistar los escenarios del mundo. La historia de la cantante se estrenó en la plataforma de streaming HBO Max.

QUIERO BAILAR CON ALGUIEN | Tráiler Oficial

A 11 años de su fallecimiento -ocurrido el 11 de febrero de 2012 -, el film Quiero bailar con alguien, el cual relata el proceso que atravesó la cantante hasta convertirse en la figura internacional que todos conocieron, llegó a los cines en diciembre de 2022. Tras el éxito que cosechó gracias a sus fans, la plataforma de streaming estrenó este mes una cinta sobre su vida.

La película, la cual dura 144 minutos y que en un principio estaba pensada para abarcar más tiempo, es descripta según su sinopsis como “un retrato sin reservas de la compleja y multifacética mujer detrás de la que fue apodada ‘la voz’”.

Asimismo, detallaron que la trama es “un repaso de su historia desde que era una niña que cantaba en un coro en Nueva Jersey hasta convertirse una de las artistas de la música pop más exitosas y premiadas de todos los tiempos”.

Naomi Ackie en la piel de Whitney Houston Photo Credit: Emily Aragones

El largometraje que lleva el nombre de uno de sus grandes éxitos de la década de los 80, tiene como protagonista a Naomi Ackie en la piel de Houston. Está dirigida por Kasi Lemmons. La biopic está avalada por la presencia en los créditos como productores de su cuñada Pat y el legendario productor musical Clive Davis, decisivo en la carrera artística de Whitney y personificado con autoridad por el gran Stanley Tucci.

“El primer corte de la película duraba 4 horas y 16 minutos, teníamos bastante material que tuvimos que cortar para balancear el tono de la película. Definir el metraje final fue un trabajo que luchamos segundo a segundo, teníamos que elegir bien las canciones que iban a sonar en la película”, señaló Lemmons en una entrevista con el medio Collider posterior al estreno en cines.

La producción hace un repaso de sus escabrosos inicios, desde sus problemáticas familiares, hasta los hechos más icónicos de su vida. La mujer, que según Guinness World Records se convirtió en la artista afrodescendiente más galardonada, vendió más de 200 millones de discos a nivel mundial y su legado influyó sin dudas en las siguientes generaciones de cantantes.

La producción más vista de HBO MAX: The Last of Us venció a House of the Dragon

The Last Of Us se convirtió en la producción más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica, así lo reveló la compañía en un comunicado. Según cifras reveladas por The Hollywood Reporter, el final de la primera temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey promedió 8,2 millones de espectadores.

El episodio final de la primera temporada alcanzó más del doble de visualizaciones que el primero de esta historia en Latinoamérica

Trailer del último episodio de la primera temporada de The Last of Us

Los primeros seis capítulos de The Last of Us tienen un promedio de 30,4 millones de espectadores desde su estreno el 15 de enero, y el episodio debut se acerca a los 40 millones de espectadores.

Con estas cifras, The Last of Us derrotó a House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, que consiguió un promedio de 29 millones de espectadores por capítulo.

LA NACION