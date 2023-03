The Last of Us: el film que no fue, la palabra prohibida en el set, el guiño argentino y otras curiosidades de la serie éxito de HBO Max

escuchar

Basada en la saga homónima de videojuegos para PlayStation, The Last of Us se convirtió en uno de los primeros fenómenos televisivos del 2023. La serie imagina un futuro apocalíptico, en el que una cepa del hongo Cordyceps diezmó a la población y convirtió a millones de humanos en zombies sedientos de sangre. Pero el corazón de la historia está puesto en Joel (Pedro Pascal), un hombre que carga con una dura pérdida, y la relación que establece con Ellie (Bella Ramsey), una niña que podría ser clave para darle un fin a esa a pandemia.

Para celebrar el final de su primera temporada, a continuación hacemos un repaso por algunos de los secretos más interesantes detrás de este éxito de HBO Max.

1. Nada de jueguitos

Pedro Pascal como Joel Hbo Max

Teniendo en cuenta que la historia de The Last of Us es ampliamente conocida en el mundo gamer, la serie no guarda demasiados secretos para quienes disfrutaron de las dos entregas de esa saga. Y quizá por ese motivo es que Neil Druckman, creador de la serie, y el showrunner Craig Mazin le solicitaron a sus dos estrellas principales, Pascal y Ramsey, que no se acercaran al videojuego sino que se centraran estrictamente en los guiones de la serie, probablemente buscando que fueran capaces de crear sus propias versiones de Joel y Ellie . Y si bien Bella respetó este pedido, Pascal confesó que no pudo hacer caso y que probó el primero de los juegos (por suerte, sus nulas habilidades como gamer le impidieron avanzar demasiado).

2. El film que no prosperó

Sam Raimi (en el centro) junto a Spider-Man y Mary Jane

Luego de la salida del primer videojuego en 2013, la división cinematográfica de Sony puso en marcha una versión cinematográfica. El director elegido fue Sam Raimi, responsable de la trilogía inicial de Spider-Man y de la reciente Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pero si bien Neil Druckman estaba muy entusiasmado con la adaptación, cuando comenzó a elaborar la trama junto a Raimi, ambos se encontraron ante diferencias irreconciliables. Al parecer, Druckman quería mantener el tono casi intimista de su relato, mientras que Raimi buscaba algo a gran escala en la línea de Guerra Mundial Z, quitándole importancia a la dinámica entre Joel y Ellie . Poco después el proyecto se estancó, y la película de The Last of Us quedó en el olvido hasta que llegó a manos de HBO (pero esa es otra historia).

3. Una villana reformada

Anna Torv en la piel de Tess Captura

En el futuro distópico en el que se desarrolla la trama, Joel tiene una relación muy cercana con Tess (Anna Torv), una valiosa aliada en las tareas de contrabando, y una suerte de pareja puertas adentro. Pero ella encuentra rápidamente un destino trágico, cuando elige poner por sobre su vida la misión de Joel y Ellie. Aunque Tess es uno de los personajes más nobles, en el marco de un relato lleno de traiciones, los planes originales la planteaban como una villana. En el tratamiento inicial de la historia, Druckman había pensado que ella iba a sentirse traicionada por Joel luego de elegir cuidar de la niña. Por ese motivo, Tess los iba a perseguir incansablemente, pero en el clímax de la trama iba a ser asesinada por Ellie.

4. Con el permiso de Disney

Pedro Pascal (y el baby Yoda) en The Mandalorian Disney+

Desde el año 2018, Pascal está al frente de The Mandalorian, uno de los títulos más importantes de Disney+. Debido a esto, cuando Druckman y Mazin confirmaron que querían a ese actor para su proyecto, el chileno tuvo que pedir autorización en la cúpula de la compañía del ratón Mickey. Por suerte para los fans, que celebraron la elección de Pascal para Joel, el actor recibió luz ver y desde Disney le permitieron protagonizar dicho proyecto. Curiosamente, tanto Mando como Joel coinciden en que son personajes fríos y distantes, pero con un corazón de gran nobleza que los convierte en una suerte de padres adoptivos. Por cierto, cada capítulo de The Last of Us le significa al intérprete un estimado de 600 mil dólares, una cifra que lo convierte en una de las estrellas televisivas mejor pagas de la actualidad.

5. Más costosa que Game of Thrones

The Last of Us Liane Hentscher

Alcanza con ver un episodio para comprobar que The Last of Us es una propuesta en la que hay una fuerte inversión. Aunque los paisajes naturales son grandes protagonistas del relato, las multitudinarias batallas, los innumerables escenarios y los efectos digitales exigen una suma de dinero no menor. Y eso fue confirmado a través de un artículo publicado en The New Yorker, en donde se detalló que “HBO le brindó a esta serie un presupuesto que superó a la primera temporada de Game of Thrones”. De esa manera, teniendo en cuenta que los primeros cinco años de esa ficción tuvieron una inversión de seis millones de dólares por capítulo, se estima que esta primera temporada de The Last of Us pudo contar en cada episodio, con un presupuesto cercano a los diez millones de dólares.

6. Las muchas Ellie

¿De Arya Stark a Ellie? Pudo haber sucedido... Archivo

Cuando el primer juego salió al mercado, el parecido era innegable. Ellie era un calco de Elliot Page (en ese momento, identificada como Ellen Page), y por ese motivo los fans pedían a esa estrella para el proyecto de adaptación dirigida por Sam Raimi. Pero cuando ese film se estancó, dicho deseo nunca llegó a concretarse. Cuando años después HBO puso en marcha su versión, algunas de las actrices que manifestaron su interés por interpretar a Ellie fueron Maisie Williams (Arya en Game of Thrones) y Kaitlyn Dever . Por su parte, la actriz Ashley Johnson, que hizo de Ellie en 2011 durante las escenas actuadas de los videojuegos, debido a tener una edad muy superior a la de ese personaje, no pudo ser tenida en cuenta para componer a la protagonista en la serie (aunque sí hizo un cameo que los fans expertos rápidamente detectaron).

7. Bella contra las campañas de odio

Ellie junto a Dina, en uno de los episodios más conmovedores de la primera temporada. Captura

Neil Druckman, Pedro Pascal y Bella Ramsey son activos militantes a favor de los derechos de la comunidad LGBT. En ese sentido, la serie (y los videojuegos) contienen numerosos elementos que visibilizan esa lucha, y la naturaleza de muchos vínculos románticos de la historia, escapan de las representaciones heteronormativas. Frente a esto, los habituales haters que florecen en redes compartieron innumerables mensajes de odio en contra de la inclusión de esas temáticas, y Bella Ramsey no demoró en sentar su posición. “ Si alguien no quiere ver la serie porque tiene una trama que gira alrededor de un personaje gay, o porque aparece un protagonista trans, será su culpa y desde luego que estará eligiendo quedarse afuera ”, apuntó la joven actriz.

8. La conexión Argentina

Joel y su hija Sarah Captura

El mito popular que asegura que “en todos lados hay un argentino” desde luego, también se cumple en The Last of Us. Cuando realizaba el primer videojuego, Neil Druckman convocó a Gustavo Santaolalla para que compusiera la música incidental. El ganador del Oscar tiñó de melodías melancólicas la épica de Joel y Ellie, y le brindó su impronta a un relato de enorme carga dramática. En diálogo con LA NACIÓN, el propio Druckman confesó que el músico también trabajó en la serie, y explicó que “Santaolalla es parte del ADN” de The Last of Us. “Creo que esta historia sin él sería muy diferente. Sabíamos que iba a darle autenticidad a esta adaptación”, señaló. Pero la conexión local no termina ahí porque, a modo de homenaje, el autor del videojuego le dedicó a nuestro país un detalle más: en el juego se puede apreciar una foto de Joel con su pequeña hija luciendo una camiseta de la selección nacional. Según trascendió, esa fue una forma con la que Druckman le agradeció a Santaolalla su invaluable colaboración.

9. La palabra prohibida

Pedro y Bella, en una pausa de rodaje, haciendo fuerza por no decir "zombie" Captura

Durante el rodaje había una expresión que los productores no querían oír, una expresión tan trillada que le exigieron a los actores y equipo técnico no utilizar: la palabra “zombie”. Firmes en su intención de tomar distancia de propuestas similares, y dejando en claro que The Last of Us va mucho más allá de limitarse a matar no muertos, Mazin y su equipo le pidieron a todos los colaboradores que durante la filmación, nadie se refiriera a los humanos tomados por los Cordyceps como “zombies” .

10. Escenas calcadas

Si bien la serie presenta nuevas capas de historia y una pulida evolución de personajes que enriquece y complementa a la perfección la saga presentada en PlayStation, es notable la cantidad de guiños al videojuego que tiene cada episodio. A diferencia de la mayoría de las adaptaciones, que suelen desentenderse del material original, Mazin y su equipo calcaron innumerables detalles y secuencias tomadas del juego. Desde la angustiante escena inicial en la que Joel y su familia escapan en camioneta, pasando por detalles como que Ellie no sepa nadar, hasta llegar a esa imponente escena que encuentra al protagonista disparando desde lo alto de una ventana, la serie The Last of Us reivindica y se somete a la mirada del videojuego que la precede, confirmando que ese lenguaje visual es igual de rico que el de una narrativa televisiva tradicional

El final de temporada de The Last of Us se estrena este domingo a las 22, por HBO y HBO Max.