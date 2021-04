“Para fina estás vos”: el inesperado mano a mano de Jimena Barón y Pampita

Jimena Barón y Pampita Ardohain coincidieron en una entrevista y protagonizaron un divertido mano a mano, antes de su debut como jurados de La Academia, el nuevo reality de ShowMatch, que se estrenará el 10 de mayo próximo. La dupla dejó entrever la química y buena onda que existe entre ellas.

Todo comenzó cuando “La Cobra” le estaba dando una nota al programa La Previa de La Academia (Ciudad Magazine), en la que contó que ella pensaba que Marcelo Tinelli la había llamado para ser “la buena del jurado”. Y adelantó: “La simpática buena no voy a ser. Si no me cabe, no me cabe”.

“El divertido cruce de Jimena Barón con Pampita, antes del debut de La Academia”

En ese momento, apareció en el estudio Pampita y le gritó a su compañera: “¡Qué bomba!”. Jimena, luego de bromear con que Carolina se había vestido “de mala”, por su outfit de color negro, le respondió: “Para fina estabas vos, yo ni me esforcé”.

La conductora de Pampita Online (Net TV) se acercó al notero de La Previa y dijo sobre su compañera: “La quiero, es un amor”. La cantante respondió que también la apreciaba “mucho”. Luego, Pampita aseguró que entre las dos “hubo feeling rápido”.

Consultada en relación a cómo veía a la artista en este nuevo papel, evaluando a los participantes, Pampita aseguró: “Para mí le va a agarrar el gustito y se va poner brava”.

El comentario le causó gracia a Jimena y le repreguntó a su compañera si se refería a que iba a mostrar su “maldad”. Frente a lo que la esposa de Roberto García Moritán aclaró: “No, de maldad no, de exigencia”.

La intérprete de “Flor de involución” recordó que ella estuvo del otro lado, y que todavía se siente participante. “Tengo un poco corazón de participante, pero bueno mi año pasado fue muy difícil, no me importa nada, y vengo un poco a arruinarle la vida a los demás. La pasé muy mal”, reconoció.

Tras esta declaración, Pampita intervino y contó que le dio un consejo: “Le dije que tiene que dejar un espacio para que lleguen cosas nuevas…”.

La nueva incorporación del jurado de ShowMatch, que también estará conformado por Ángel de Brito y Hernán Piquín, respondió dejando entrever la admiración que siente hacia su compañera. “Pampita es terrible. En su hogar todo funciona perfecto. Hablás con ella y en su casa hay un silencio, que vos decís ‘¿y los pibes?’. ‘Están durmiendo’. ¡Y son las ocho y media! Yo lo tengo a Momo agarrado del pelo”.

Pampita reconoció que sus hijos se van a la cama temprano y explicó: “Tanta gente en casa, sin ciertas reglas no se puede. Si todos me caminan por la cabeza, me vuelvo loca”.

En marzo, la modelo y conductora se había mostrado feliz de tener a Jimena de compañera. “Tengo la mejor onda. Nos vamos a juntar a comer en estos días para conocernos todos un poco más, porque después estamos con el vidrio, para tener una cosa de equipo”, contó a Implacables.

LA NACION