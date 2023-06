La China Suárez lanzó su nueva canción con un palito para Rusherking a tres meses de su separación

escuchar

En las últimas horas, la China Suárez volvió a ser tendencia en las redes, pero no se debió al estallido de otro escándalo mediático ni al estreno de una película, sino al lanzamiento de “Desaniversario”, el nuevo tema que llegó a las plataformas de streaming con un “palito” para Rusherking, su expareja.

Adelanto de "Desaniversario", la nueva canción de la China Suárez

A pesar de que la música fue un aspecto importante en sus primeros trabajos de actuación, a lo largo de sus años de carrera, Eugenia “la China” Suárez se enfocó en su crecimiento como actriz y modelo, profesiones que la llevaron a trabajar codo a codo con grandes estrellas de habla hispana y a ser la embajadora de reconocidas casas de diseño.

A mediados de julio del 2022, dos décadas después de su debut artístico, se animó a dar el salto hacia esa faceta inexplorada y lanzó “Lo que dicen de mí”, su primera canción solista. Aparte de ese tema, en el que plasmó su parte de la historia en el escándalo mediático que la ubicó como tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China solo realizó colaboraciones con otros artistas: “El juego del amor” con Santi Celli, “Ya no quiero verte” con el Polaco e “Hipnotizados” con Rusherking, quien en su momento era su pareja.

La China Suárez y Rusherking se separaron después de diez meses de noviazgo

Ahora, a un par de semanas de anunciar entre lágrimas que formaría parte de Warner Music y MOJO Latinoamérica, estrenó “Desaniversario”, su segundo trabajo como solista y el que formará parte de su primer álbum de estudio, del que todavía no se conocen detalles.

“Lo que dicen de mi” y “Desaniversario” son paralelas en dos aspectos importantes: ambas son baladas y reflejan una dura vivencia de la ex Casi Ángeles en el plano de su vida amorosa.

La China Suárez rodeada de girasoles en el video de "Perfecta", la canción que le dedicó Rusherking captura de video

Mientras la primera hace eco de las críticas y los ataques que recibió a lo largo de los meses en lo que se desarrolló el llamado Wanda Gate -hostigamiento que llegó a tal punto de gravedad que decidió alejarse de las redes sociales para evitar los comentarios y mensajes negativos-, la segunda reflejó (al menos según el análisis de sus fans) el doloroso final de su relación con Thomas Nicolás Tobar, popularmente conocido como Rusherking, de quien se separó en abril del 2023 tras diez meses de novios.

Aunque la protagonista de Objetos nunca manifestó de manera clara que el estreno estuviese inspirado en este reciente rompimiento, los usuarios de las redes no tardaron en encontrar las conexiones.

La China Suárez en el video de "Desaniversario", deshojando un ramo de girasoles captura de video

Quizás la más comentada fue cuando, en el videoclip, Suárez se acerca a la orilla del mar para tirar al agua un ramo de girasoles. Estas son las mismas flores que aparecen en “Perfecta”, la canción que Rusherking escribió cuando estaban en pareja y cuyo videoclip la tiene a ella como protagonista. Asimismo, en las dos ocasiones la cantante lleva el pelo peinado de la misma manera: lacio y suelto, con dos trenzas finas que caen al costado del rostro.

En cuanto a la inspiración detrás, lo único que expresó la China fue: “Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, sino la frustración de algo que no pudo ser”.

LA NACION