La China Suárez sorprendió a todos al comentar un posteo de Pampita Ardohain

El tiempo pasa volando y también relaja tensiones. Parece que quedó en el pasado todo aquello que tensó la cuerda entre Pampita Ardohain y la China Suárez. Y es que la artista que recién acaba de lanzar su primer videoclip como solista le dedicó un tierno mensaje a la también expareja de Benjamín Vicuña a través de Instagram.

Fue a finales de 2015 cuando Pampita rompió con el actor chileno. “Vi lo peor que una mujer puede ver”, dijo en aquel entonces. Los rumores que señalaban a la China como “la tercera en discordia” se acrecentaban. Aquel episodio en una motorhome y el inicio del rodaje de la película El hilo rojo darían comienzo a un nuevo romance que progresaría durante cinco años y dos hijos en común. Pero en agosto del año pasado, la China y Vicuña ponían fin a su relación.

Pampita le dedicó una tierna felicitación a su hija Ana en su primer cumpleaños.

No obstante, el tiempo todo lo cura. Y ahora los tres participantes de este triángulo amoroso rehicieron sus vidas en el ámbito sentimental. En los últimos meses salió a la luz el romance entre la exCasi Ángeles y el rapero Rusherking. Además, el actor chileno mantiene desde hace meses una relación con Eli Sulichín.

Pampita, por otra parte, hace ya tres años que comenzó una relación con el legislador porteño Roberto García Moritán, con quien tuvo una hija hace un año. El primer cumpleaños de la pequeña Ana fue este sábado y el festejo no podía faltar, en el Hotel Grand Palladium en Ibiza (España).

“Acá estamos, de la mano, aprendiendo juntas hace un año. Espero, amada Ana, que aprendas todo el amor que siente por vos esta familia. Y del cariño sincero que también te tienen tantos otros, que tal vez no te conocen, pero que te tienen en su corazón. Gracias por todo lo que aprendemos nosotros a tu lado en esta vida maravillosa que compartimos. Muy feliz cumpleaños, Anita alegre y sonriente”, le dedicó Pampita a su hija, junto a un video del evento.

La China Suárez le dejó un comentario inesperado a la hija de Pampita. Instagram: @PampitaOficial

Tras la publicación, la China Suárez se sumó a las felicitaciones a la pequeña, con un tierno mensaje que sorprendió a todos los seguidores de ambas y que dio a entender que las tensiones que tuvieron en el pasado podrían haberse olvidado. “Feliz nacimiento, bebida linda”, escribió la actriz.

No es la primera vez que María Eugenia tiene un gesto similar hacia los hijos de Pampita. En junio también felicitó a Beltrán, el hijo que la modelo tiene en común junto a Vicuña. “Feliz nacimiento al hawaiano que nos robó el corazón. Que lleva alegría a donde vaya. Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru”, posteó la actriz, junto a una foto con el pequeño y su hija Magnolia en un auto.

La China Suárez felicitó el cumpleaños a Beltrán, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña. Instagram: @sangrejaponesa

Además, el pasado diciembre y en medio del escándalo entre la actriz y la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi, la conductora habló públicamente sobre la relación con la China Suárez. “Soy muy respetuosa con el vínculo familiar, que es lo que siempre predomina y yo trato de cuidar. Tenemos un vínculo de familia y no quiero que ningún tema interfiera con eso. Por eso, no me tiento para nada en hablar sobre eso públicamente ni me gusta que me pregunten”, sentenció.