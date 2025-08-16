La China Suárez y Mauro Icardi se mostraron muy enamorados en su nueva casa de Estambul

Pese a que al principio los pronósticos sobre la relación entre María Eugenia ‘la China’ Suárez y Mauro Icardi no eran los mejores, la actriz y el futbolista siguen mostrándose como el primer día. Mientras sus respectivos hijos están en Buenos Aires, donde retomaron sus actividades educativas, la pareja disfruta de su nueva vida en Turquía, donde causan furor con románticas fotografías.

Mauro Icardi y la China Suárez se mudaron a una nueva propiedad (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Mientras el rosarino regresa a su rol como delantero del Galatasaray y la ex Casi Ángeles analiza cuál será el próximo paso en su carrera, los enamorados avanzan en su vínculo-el cual oficializaron el 9 de enero de este año- a pasos agigantados. Tanto es así que ella no solo se instaló en el país de Medio Oriente, sino que ambos decidieron empezar una nueva etapa en sus vidas en otro hogar.

La noticia sobre la mudanza la dio a conocer ella días atrás, con una foto de un llavero en el que dejó ver las iniciales “M” y “E” grabadas en dorado. “Oficialmente mudados”, escribió la China junto a la imagen, a la que agregó otras que ilustraron algunos rincones de la lujosa mansión, la cual ofrece distintas comodidades que los mismos protagonistas se encargaron de mostrar.

La China Suárez y Mauro Icardi confirmaron que ya tienen nueva casa (Foto: Historias de Instagram @sangrejaponesa @mauroicardi)

En ese sentido es que en las últimas horas, y en medio de altas temperaturas, Icardi y Suárez aprovecharon el extenso jardín que tienen en el barrio de ensueño frente al Bósforo -estrecho natural que separa Europa y Asia- para tomar sol y causaron furor entre los usuarios con una serie de fotos.

Mauro Icardi y la China Suárez desde su mansión en Turquía (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Mauro Icardi y la China Suárez desde su mansión en Turquía (Foto: Instagram/@mauroicardi)

“Buen día. Qué lindo es despertar cada mañana a tu lado. Te amo”, escribió el futbolista sobre una storie que subió a su perfil de Instagram, en el que acumula 13.9 millones de seguidores. Tomada desde la ventana de la vivienda, dejó ver cómo su novia disfrutó de una mañana soleada recostada sobre una reposera, a un costado de la piscina y con el teléfono en mano.

Mauro Icardi compartió una foto de la China Suárez tomando sol (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Además de replicar la postal de su enamorado, a la que le agregó tres emojis de corazones, Eugenia sorprendió a los 7.8 millones de usuarios que la siguen con una serie de imágenes con las que posó con un outfit lista para asistir al estadio del equipo que actualmente compite en la Superliga de Turquía: un vestido blanco con volados, chaqueta beige gamuzada de corte oversize y unas bucaneras negras con un poco de plataforma.

La China Suárez mostró su look para ir al estadio y dejó entrever el living de su nueva casa (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Después del encuentro de este viernes, en el que Icardi demostró que estaba listo para volver, - ya que marcó un gol que selló el batacazo del 3-0 de su equipo contra Karagümrük- la China Suárez le dedicó un mensaje especial. “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte y hundirte. No pudieron, acá estas. Te amo con todo mi corazón”, le dijo. A lo que él le respondió: “Te amo mi amor, esta alegría también es tuya”. A su vez, la actriz también mostró el momento en el que recibió a su pareja en su nuevo hogar.

La China Suárez celebró la vuelta de Mauro Icardi a la cancha (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Cabe recordar que el 8 de noviembre de 2024, hacia el final del partido por la Europa League entre Galatasaray y Tottenham en el RAMS Park, Mauro Icardi sufrió una de las peores lesiones deportivas: se rompió los ligamentos cruzados y meniscos de su rodilla derecha. Eso lo llevó a estar nueve meses sin jugar, por lo que su regreso también significó una prueba de superación para él.