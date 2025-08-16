Mauro Icardi volvió a jugar tras nueve meses y lo celebró con una profunda dedicatoria para la China Suárez

Después de nueve meses lejos del campo de juego, el viernes 15 de agosto Mauro Icardi ingresó a la cancha del RAMS Park a los 31 minutos del segundo tiempo del partido entre Galatasaray y Karagümrük y seis minutos después marcó un gol que selló la goleada del 3-0 de su equipo. Ya recuperado de su lesión, el futbolista les demostró sus compañeros y a los directivos del club que está de vuelta. Tras el partido tuvo palabras de agradecimiento hacia todas las personas que lo acompañaron durante su etapa de recuperación. Le dedicó un especial y extenso mensaje a su novia María Eugenia ‘la China’ Suárez por apoyarlo en el peor momento de su carrera.

El 8 de noviembre de 2024, hacia el final del partido por la Europa League entre Galatasaray y Tottenham en el RAMS Park, Mauro Icardi sufrió una de las peores lesiones deportivas: se rompió los ligamentos cruzados y meniscos de su rodilla derecha. Tuvo que enfrentar un largo período fuera de la cancha, el cual decidió pasar en Buenos Aires, donde se operó exitosamente y comenzó su rehabilitación. En el medio se separó definitivamente y de manera escandalosa de Wanda Nara, madre de sus dos hijas Francesca (10) e Isabella (8), y oficializó su relación con la China Suárez.

Después de nueve meses, Mauro Icardi volvió a vestir la camiseta de Galatasaray y marcó un gol (Foto: Instagram @mauroicardi)

Finalmente, ya recuperado y de vuelta en Estambul, el viernes Icardi volvió a jugar a la pelota bajo la atenta mirada de su novia, quien tras el triunfo y su gol expresó en un posteo de Instagram: “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte y hundirte. No pudieron, acá estas. Te amo con todo mi corazón”. Él le respondió: “Te amo mi amor, esta alegría también es tuya”. A su vez, la actriz también mostró el momento en el que recibió a su pareja en la nueva mansión en la que conviven en Estambul.

La China Suárez celebró la vuelta de Mauro Icardi a la cancha (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Horas después, el deportista se tomó el tiempo de agradecer a las personas que lo acompañaron en esta difícil etapa. Al médico que lo operó, a los especialistas que lo ayudaron durante su rehabilitación y a los amigos que estuvieron a su lado. El mensaje más extenso, en tanto, fue para su novia. “Mi amor, hoy, no quiero hablarte solo como tu pareja, sino como el hombre que vivió con vos, uno de los capítulos más duros de su vida. Cuando esta maldita lesión me dejó fuera del campo, a pesar de que no lo demuestre, también me dejó frente a mis peores miedos, mis frustraciones y mis noches más largas. Pero ahí estabas vos, firme, incondicional, dándome fuerzas, incluso cuando más sufrí de dolor”, escribió.

Así recibió la China Suárez a Mauro Icardi tras el triunfo de Galatasaray

En la misma línea siguió: “No solo me cuidaste físicamente, cuidaste mi alma y sobre todo mi corazón. Estuviste en cada sesión de dolor, de trabajo, de esfuerzo y aunque yo veía oscuridad por tantos meses por delante sin jugar a la pelota, vos siempre me recordabas que todavía había luz esperándome. Esa luz, hoy la compartimos juntos, la disfrutamos y la llenamos de amor”.

Tras volver a la cancha después de nueve meses y marcar un gol con la camiseta del Galatasaray, Mauro Icardi le dedicó un sentido mensaje a la China Suárez

“Miro atrás y siento nostalgia, no por la lesión, sino por lo que aprendimos juntos en ese tiempo. Aprendí que el verdadero amor no se demuestra solo en los días fáciles, sino en las batallas, en la paciencia, en las manos que no sueltan, aunque todo se ponga en contra”, agregó, al tiempo que continuó: “Hoy, mientras sueño con volver más fuerte que nunca, también sueño con todo lo que nos queda por vivir. Sé que el futuro nos va a sonreír porque lo vamos a construir juntos, paso a paso, con el mismo amor y la misma fe que nos trajo hasta acá”.

El mensaje que le dedicó Mauro Icardi a la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Gracias por ser mi compañera, mi refugio y mi razón para seguir y nunca caer. Si en el peor momento de mi carrera estuviste así de cerca, no puedo imaginarme lo increíble que será recorrer de tu mano los mejores y hermosos momentos que vendrán. Te amo”, sentenció y dejó una postdata: “Nuestra primera foto, aunque nuestros corazones se juntaron mucho antes”.

La imagen en cuestión fue una selfie de ambos en lo que parecía ser un auto. Cabe recordar que los rumores de romance comenzaron hacia fines de 2024 y en enero de 2025 blanquearon la relación. Sin embargo, tuvieron un affaire en 2021. Se encontraron en un hotel de París cuando él aún estaba casado con Wanda Nara. La conductora se enteró, expuso públicamente lo que sucedió y se separaron. Este fue el inicio del Wanda Gate. Aunque se dieron otra oportunidad, se separaron de manera definitiva y comenzaron con un escandaloso y complicado proceso de divorcio.