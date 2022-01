La conmoción de Sergio Lapegüe tras el robo a su casa: “Estamos dolidos pero enteros”

Luego de enterarse del robo de su casa estando de vacaciones en México, Sergio Lapegüe y su esposa Silvia hicieron el primer descargo en redes sociales para hablar sobre la situación. “Estamos en shock”, aseguraron.

El robo fue en la noche del viernes, cuando delincuentes entraron a la casa de ambos en Lomas de Zamora y la desvalijaron. Tras el hecho, el periodista realizó el primer video en su perfil de Instagram donde habló sobre el tema.

“Estamos bien. Dolidos pero enteros. La plata va y viene. Lo material es solo eso, material. Se llevaron todos nuestros relojes, pero no nuestro tiempo”, escribió el periodista en el pie de la publicación, junto con el agradecimiento a todos los usuarios que le enviaron mensajes de aliento.

“Acostumbrados siempre a transmitir cosas divertidas y positivas, estamos en medio de un shock después del robo y la invasión de nuestra casa por cuatro o cinco delincuentes”, comenzó contando junto a su pareja.

El testimonio de Sergio Lapegüe y su esposa luego del robo a su casa

Además, en esta primera comunicación por redes sociales adelantó que la Justicia ya se encuentra investigando el hecho y que afortunadamente sus hijos no sufrieron ningún tipo de daño y se encuentran bien.

En esa misma línea, destacó ese aspecto positivo: “Lo material se recupera y si no se recupera no importa”. “Es lamentable, pero no irremplazable”, agregó su esposa.

Por otro lado, Silvia también contó que en las próximas horas se enfocarán en sus vacaciones y en mostrar el lugar donde se están quedando actualmente.

Sergio Lapegüe compartió un video en redes sociales hablando sobre el robo de su casa Instagram / @sergiolapegue

“Queremos agradecerles a todos la preocupación porque nos han llamado de todos lados. Nuestros vecinos son unos genios. Gracias a ellos nos enteramos, fueron los primeros que entraron a mi casa y los que pudieron tomar las imágenes que fueron impactantes para nosotros”, remarcó el periodista.

Por último, Lapegüe también agradeció el trabajo de la Justicia y la policía que se encuentran trabajando para encontrar a los culpables del hecho delictivo.

“Quedan poquitos días de vacaciones. Hemos tenido un año muy duro, de mucho trabajo y problemas de salud y familiares. Nada va a hacer que puedan interrumpirse nuestras vacaciones de felicidad y amor”, cerró el protagonista.

El video fue compartido hace algunas horas y ya superó los 155.000 reproducciones y acumuló más de 31.000 likes. Además, miles de usuarios enviaron sus mensajes de apoyo para las víctimas del robo. Entre los comentarios, aparecieron figuras como Andrés Pomiro, Lorena Meritano o los periodistas Nacho Girón y Leo Paradizo.

Sergio Lapegüe en su casa de Lomas de Zamora Tadeo Jones

La información indicaba que los ladrones entraron al domicilio luego de romper una reja. De allí pudieron llevarse objetos de valor e incluso habrían sacado los CPU de las cámaras de seguridad, para no dejar imágenes del hecho.

Cuando se enteró de lo ocurrido, la pareja se encontraba en la Riviera Maya, de donde ya habían compartido distintas imágenes durante los últimos días. Actualmente, el periodista y Bochi, como le dice cariñosamente a su esposa, están en un resort de Costa Mujeres.