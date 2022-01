La indignación de María Julia Oliván por el trato a su hijo en Aeroparque: “nadie sabe que a una persona con autismo hay que darle prioridad”

A través de una transmisión en vivo en Instagram, María Julia Olivan relató la dura experiencia que tuvo que atravesar mientras realizaba los trámites para embarcar en un vuelo rumbo a Uruguay, a donde viajó junto a su familia para disfrutar de unos días de vacaciones. La periodista, que viajaba junto a su hijo Antonio (5), le contó a sus seguidores el mal momento vivido debido a que no se respetó la ley de discapacidad vigente.

“Estoy transmitiendo en vivo, sí, me puse a transmitir en vivo en lugar de hacer un posteo. Estoy totalmente chivada porque en Aerolíneas había solo dos mostradores abiertos”, comenzó contando mientras a su lado el niño, que tiene trastorno del espectro autista, jugaba. “Como soy una persona educada esperé que me digan que tengo prioridad”, explicó.

Olivan, que argumentó que ha contado su historia en muchos programas, se quedó esperando que la dejen pasar primero. “Después me acerqué a una persona, me pusieron en una lista de prioridad y después se cortó la luz tres veces más o menos. Ya en Migraciones, dije otra vez que tenía un nene con autismo, era como la quinta vez que lo decía . Por supuesto el nene se me escapó, lo corrí y lo tuve que meter en el baño de discapacitados para aguantar un rato”, continuó.

“Me hicieron ir por una fila más corta, cuando llegué al lugar que tenía que pasar el equipaje me hicieron sacar los zapatos, a la única de la fila que le pidieron fue a mí”, remarcó indignada. “ Nadie de Migraciones ni nadie de Aerolíneas sabe que a una persona con autismo, a una persona con una discapacidad, hay que darle prioridad ”, remarcó.

“Estaba haciendo otra cola de veinte personas y una persona que estaba atrás mío, educada, me preguntó si yo no tenía prioridad. El de Migraciones dijo, ‘que les diga a los de adelante que tiene prioridad’”, contó. La periodista le pidió a esta persona que por favor avise él que había una familia con prioridad. “El personal de Migraciones me empezó a cagar a ped..., a decirme que no me tengo que poner nerviosa, que yo tenía que avisar”, dijo enojada.

Olivan remarcó que ninguna de las personas que se cruzó avisó para que los dejen pasar sin hacer fila. “Como si fuera algo novedoso la ley de autismo, la ley de discapacidad. ¿Nadie sabe en Argentina que vos tenés prioridad para pasar una fila si tenés un chico con autismo? No podés ser tan forr... Pero este es un país lleno de forr…”, expresó furiosa.

La periodista contó además que no andaban las escaleras mecánicas, que tuvieron que hacer dos largas colas, que se cortó la luz en varias oportunidades, y que como si fuese poco, les dieron mal el horario del vuelo y fueron dos horas antes. “Tanta pelotudez con el lenguaje inclusivo, con los cursos de mier... que hacen que salen una fortuna. ¿En este país nadie sabe lo que hay que hacer con un chico con autismo? ¿Nadie sabe que a una mamá que un chico se le escapa no es un maleducado, sino que es un chico que tiene autismo y tiene un montón de estímulos y se pone nervioso? ¿Nadie se dio cuenta?”, se preguntó.

“La próxima me voy a poner un cartel, porque es más humillante agarrar a tu pibe del piso quinientas veces y decirle a los cinco brutos de Migraciones y de Seguridad Aeroportuaria que tenés un nene con autismo, que ponerte un cartel con un certificado de discapacidad”, enfatizó.

“Encima te revictimizan, porque lo tenés que decir ochenta veces. Imagínense, para que yo me sienta mal, que me chupa todo un huevo y que tengo un montón de orgullo por mi hijo, lo que debe ser esto”, reflexionó mientras el nene seguía jugando a su lado. “Hablan del lenguaje inclusivo, escuchan reggaeton, pero cuando hay que incluir realmente tenés que meter a tu nene en un baño porque si no se te escapa, porque nadie sabe una mierd…”.

Ya terminando con el mensaje, Olivan se atajó por adelantado ante las posibles críticas por sus vacaciones en el extranjero. “No somos unos forr... porque nos vamos unos días a otro país, y no tengo que estar mostrándome en las redes, humillándome adelante de todos estos nabos que están acá en el aeropuerto, porque tengo un nene con autismo. Porque yo, lo único que tengo por este nene es orgullo, no tengo lástima”, aseguró.

“Todos son avisos publicitarios cortos con dibujitos, pero nadie hace una campaña para que se cumplan las leyes que están aprobadas desde el gobierno de Macri, porque las aprobó Macri ¡Mirá la paradoja! La ley del autismo la aprobó Macri”, culminó.