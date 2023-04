El drama de Tamara Bella: está por ser mamá y no sabe dónde “va a vivir con sus hijas”

escuchar

Tamara Bella celebró el baby shower de su hija Bruna, quien está a punto de nacer el próximo mes de mayo. Con ocho meses de gestación y rodeada de amistades, la actriz y modelo reiteró que no atraviesa su mejor momento. Aún sigue sin “un techo” y sin una “obra social” que la cubra. Semanas atrás adelantó sobre la denuncia que le realizó a su exmarido Pablo Vázquez Kunz por no transferir la cuota mensual necesaria para sobrellevar la maternidad.

Tamara Bella clama por ayuda. Aseguró que no sabe dónde va a "vivir"

En diálogo con Intrusos (América), Bella reveló que aún permanece sin un techo seguro, no sabe dónde va a “vivir” y su situación es desesperante. En compañía de su abogada Ana Rosenfeld, la actriz brindó detalles de cómo abordó la problemática y exigió ser escuchada ya que depende de la ayuda de sus seres queridos.

En el marco del baby shower, Tamara contó: “Acá seguimos, estoy con mi familia, con mis amigos, con toda la gente que me apoya. Ustedes, que me están ayudando un montón en todo. Pero solo ustedes, porque la situación continúa igual… Hoy en día no sé a dónde voy a vivir, ni dónde voy a parir. Sigo en el mismo estado, embarazada de 8 meses”.

Acerca de la causa que inició la actriz contra su expareja, el cronista comentó: “Por lo que me dijo Rosenfeld, la Justicia ya se expidió. Ahora el que tiene que tomar la decisión de hacer los aportes es tu exmarido. ¿Esto es así?”. “Es real. Pero bueno, hay que cumplir y no se está cumpliendo”, detalló Bella.

Tamara Bella se encuentra en los ocho meses de gestación (Fuente: Instagram/@tamibellatb)

Acerca de su vínculo con Vázquez Kunz, de manera tajante afirmó que no preservó ningún trato con el padre de Bruna. “Hay una perimetral de por medio. Así que no tengo ninguna comunicación. Pero hay un montón de maneras de ser parte. Porque alguien que quiere cumplir, que quiere estar o hacerse cargo de situaciones, está de alguna manera”.

En cuanto al maltrato que según denunció que recibió por parte de su exesposo, Tamara señaló: “Yo no me di cuenta. Ese es el problema. La gente del entorno se da cuenta. Vos tenés como una lente que no podés ver la verdad. Es la lente del amor. Ves una distorsión de la realidad, un hechizo, y pensás que el resto está equivocado. Y, si bien estoy feliz por todo el amor que recibo, estoy muy desesperada porque no sé qué voy a hacer con Bruna. Necesito cosas”.

Tamara Bella junto a su amigo, quien organizó un baby shower para Bruna (Fuente: Instagram/@tamibellatb)

Desde sus redes sociales, su amigo Javier Zamudio se encargó de la organización de la fiesta en honor a Bruna y al cierre del evento escribió en Instagram: “Ella es una de mis personas favoritas, su historia la hice propia. Una de las primeras personas que confió en mi trabajo y hoy es mi responsabilidad asegurarme que nunca les falte nada. Te quiero mucho amiga”. En agradecimiento, la actriz respondió: “¡Te quiero tanto amigo! Gracias por un baby shower mágico”.

De este modo, a pesar del calvario que atraviesa Tamara Bella, demostró que existe la oportunidad para celebrar, más allá de su pedido desesperado, que según Laura Ubfal, es primordial ya que “tuvo una preeclampsia” cuando nació su hija Renata y es por ello que necesita realizarse una cesárea y no dispone de los recursos necesarios.

LA NACION