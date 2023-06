La contundente respuesta de Cecilia Roth cuando le preguntaron sobre la serie de Fito Páez: “Está muy edulcorada”

escuchar

Cecilia Roth habló sobre la serie biográfica de Fito Páez y dio sus primeras críticas acerca del desarrollo de la misma. En el marco de la presentación de la película Blondi, la cual produjo y dirigió Dolores Fonzi, la actriz dio su parecer sobre El amor después del amor, la cual se estrenó en Netflix y alcanzó un éxito rotundo en Latinoamérica. “Está muy edulcorada para mí, sin la mística”, sostuvo.

La llamativa opinión de Cecilia Roth sobre la serie de Fito Páez

En la serie, Roth, quien es la exesposa de Páez en la vida real, es interpretada por Daryna Butryk. Debido a la aparición de su historia dentro del rodaje, la actriz distinguió en general qué le pareció. “Vi un capítulo en Madrid con mi familia y después la vi entera aquí. Me parece que es una buena serie, que está muy bien hecha”, expresó la actriz en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

Debido al suceso que significó la serie para los espectadores no solo argentinos, sino a nivel regional, el notero del programa matinal insistió en que revele las primeras impresiones al igual que alguna caracterización de cómo se vio representada en los capítulos. “Es una serie como todas las series con la necesidad de enganchar al público, un capítulo tras otro”, dijo Roth y añadió: “Está muy edulcorada para mí, está sin la mística. La vida tiene mística en sí misma; en una serie es muy difícil recuperar eso”.

Esto último llamó la atención del periodista, quien le repreguntó acerca de si considera que habrá una segunda temporada, a lo que Roth sentenció: “¿Por qué no me preguntás sobre la película (Blondi) que es más linda? No me preguntes sobre la serie, ¿qué sé yo?”. Más allá de la dureza de su última respuesta, aseguró que: “Con Fito somos familia”.

Cabe recordar que la relación entre Cecilia Roth y Fito Páez nació en 1991, cuando se conocieron por casualidad en el bar porteño Bolivia. En 1999, adoptaron a su hijo, Martín Páez Roth, mismo año en el que celebraron su casamiento. Todo marchó con felicidad hasta que el amor entre la pareja llegó a su fin en 2002 a causa del desgaste cotidiano.

Daryna Butryk como Cecilia Roth (Fuente: Captura de video/Netflix)

Antes del rodaje de El amor después del amor, Roth se reunió con Butryk con el objetivo de entablar un vínculo previo a la serie y así rememorar los recuerdos del romance que la actriz experimentó con Páez. En el programa radial Agarrate Catalina, en la Once Diez, distinguió: “Tuvimos varios encuentros, nos juntamos varias veces porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existió en la vida real. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecen en la serie para que supiera de dónde venían”.

“Yo no hablé con los productores, pero si hablamos con Fito sobre la necesidad de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posibles. Por supuesto que en una ficción el permiso que se da el autor y el director es de modificar ciertas cosas”, remarcó la actriz en diálogo con Catalina Dugli, algo que más tarde se comprobó con la puesta en escena del producto final, desde el cual, más allá de ser “edulcorada”, como la definió Roth, cumplió con el objetivo propuesto.

El País (Uruguay)