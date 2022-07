Alex Rodríguez habló por primera vez de Jennifer Lopez desde que se separaron y negó un mito con la cantante

Alex Rodríguez, exjugador profesional de béisbol estadounidense, rompió el silencio acerca de su ruptura con Jennifer Lopez, a más de un año de que terminó su relación sentimental con ella. En un principio, se decía que la pareja se separó debido a una supuesta infidelidad. Sin embargo, ellos mismos aclararon que decidieron dar por terminado su compromiso porque funcionaban mejor como amigos. Ahora parece que realmente es así, ya que la leyenda de las Grandes Ligas de Béisbol dio algunas declaraciones que pusieron punto final a los rumores.

Fue en entrevista con Martha Stewart, en el podcast The Martha Stewart Podcast, donde el deportista fue cuestionado sobre la relación que sostuvo con la Diva del Bronx. Él no dudó ni un segundo en responder con sinceridad y expresó todos los sentimientos que aún tiene por ella, con un mensaje principal: el de haber disfrutado cada momento a su lado y reconocerla como una mujer muy talentosa.

A principios de 2021, la pareja anunció su separación y desde entonces se especulaban muchas cosas. En ese sentido, Rodríguez quiso ponerle fin a todas las críticas, al expresar que mientras estuvieron juntos la pasaron muy bien y que siempre priorizaron el bienestar de sus hijos en todas sus decisiones.

Alex Rodríguez y Jennifer Lopez estuvieron juntos por un año (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

Hay que recordar que los dos tenían a sus respectivos pequeños, pero su relación iba tan en serio que en algún momento se unieron como una sola familia y parecían llevarse muy bien. A pesar de eso y de lo doloroso que pudo haber sido separarlos, Alex dio a entender que no guarda ningún rencor hacia su exprometida y que, por el contrario, la considera una de las personas más talentosas con las que ha estado.

Finalmente, con una pequeña frase terminó con todos aquellos rumores de una supuesta infidelidad, al menos de su parte: “Gracias a Dios, no tengo arrepentimientos”, dijo. Y no solo eso, sino que también añadió que ella es una mujer muy trabajadora y la considera la mejor artista del mundo actualmente: “Mira, lo pasamos muy bien. Más importante aún, siempre pusimos a los niños al frente y en el centro de todo lo que hacíamos. Esto es lo que les diré sobre Jennifer y se los dije a algunos de mis colegas aquí el otro día, ella es el ser humano más talentoso con el que he estado, la más trabajadora y creo que la mejor artista del mundo hoy en día”, expresó.

Alex Rodríguez y JLo siguieron su camino

A-Rod y JLo se conocieron hace algunos años, cuando ella aún era pareja de Marc Anthony. Sin embargo, la vida los llevó por otro rumbo y terminaron en medio de un compromiso, aunque jamás llegaron al altar.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, de novios Archivo

Luego de una separación en buenos términos, tanto el comentarista deportivo como la cantante continuaron con sus vidas. Ahora, cada uno se encuentra enamorado de sus respectivas parejas, e incluso ella está a punto de casarse con el actor Ben Affleck.

Por su parte, Alex está en una relación con la modelo fitness de 25 años, Kathryne Padgett. Luce muy contento y comparte constantemente fotografías de sus mejores momentos juntos en redes sociales.