Susana Giménez: “Fue increíble el contacto con la gente en la calle, no lo podía creer”

“Fue increíble el contacto con la gente en la calle, no lo podía creer, todos tan amorosos y cariñosos. Ellos se emocionaron al verme y yo me emocionaba al verlos”, dijo Susana Giménez a LA NACION, aún conmovida por la repercusión que tuvo su reciente paso por diversos lugares icónicos y emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires.

Ir a saborear una pizza o estar esperando el subte en el andén y encontrarse con Susana Giménez ciertamente no es algo habitual. Sin embargo, en los últimos días, algunos privilegiados tuvieron la suerte e inusual experiencia de toparse con la diva y disfrutarla al alcance de la mano.

No es que Susana haya cambiado su estilo de vida, sino que se trató del rodaje de un nuevo episodio de Susana, invitada de honor, el ciclo de especiales originales de Paramount+ . En esta segunda entrega, que se verá durante el mes de junio, el cantante colombiano Sebastián Yatra será quien acompañe a Susana Giménez en una singular recorrida por la ciudad de Buenos Aires.

Los pasajeros de la Línea H se agolparon para disfrutar de la presencia de Susana Giménez y Sebastián Yatra Prensa Telefe

“Teníamos ganas que Susana hiciera un especial en Buenos Aires, su ciudad”, explica Federico Levrino , el productor general de Susana Giménez y de este formato, bien a la medida de la conductora. Levrino, uno de los profesionales más destacados del medio, reconoce que “el equipo de producción decidió los lugares donde la gente no está acostumbrada a encontrarla y buscando generar contenidos divertidos, para ver a Susana en otro tipo de acciones”.

Susana Giménez y Sebastián Yatra, los pasajeros estelares de un colectivo de la Línea 60 Gerardo Viercovich - LA NACION

Cuando yo te vuelva a ver…

Las primeras imágenes que se vieron del especial sorprendieron. En esas escenas, se pudo ver a Susana Giménez camuflada con un atuendo, entre el trap y el rap urbano, cantando junto a Sebastián Yatra, en el andén de la estación Facultad de Derecho de la línea H de la red de subterráneos de Buenos Aires. Cuando la diva descubrió su rostro, la muchedumbre que esperaba el tren no podía creer lo que veía. Hacía décadas que Susana no pisaba el subte porteño, aunque “estuvo en el metro de Nueva York, grabando un programa de Marley”, recuerda Federico Levrino.

El mismo revuelo sucedió en una carnicería de Palermo , cuando la pareja llegó para comprar lo necesario para un tradicional asado. ¿Qué habrá dicho Susana del precio de la bola de lomo o del ojo de bife?

Susana Giménez y Sebastián Yatra disfrutaron luego de un asado preparado por el reconocido chef Santiago Giorgini Prensa Telefe

En Villa Crespo, Susana y Yatra subieron a un colectivo fuera de recorrido de la tradicional línea 60. El destino final sería un ícono de Chacarita, la famosa pizzería Imperio , donde una gigantografía de Carlitos Balá, nacido en ese barrio, recibe a los comensales. Las figuras se acodaron en la barra y arremetieron con los manjares que no conocen enemigos.

En Imperio, Susana Giménez y Sebastián Yatra disfrutaron de una auténtica "pizza de muzza" en la barra Gerardo Viercovich - LA NACION

No solo el resto de los clientes se sorprendieron con la infrecuente postal. Una muchedumbre de transeúntes no podía creer esa escena digna del realismo mágico de Gabriel García Márquez en ese sitio donde coinciden varias líneas de colectivos, una estación de la Línea B de subterráneos y la terminal Federico Lacroze del Ferrocarril Urquiza, enmarcados por los pórticos del Cementerio de la Chacarita.

En avenida Corrientes y Federico Lacroze, Susana Giménez fue interceptada con afecto y asombro por varios transeúntes Gerardo Viercovich - LA NACION

Las estrellas también tomaron helado y disfrutaron de un partido en el estadio de River Plate , a pesar que la diva no comparte el amor por esa casaca. Para coronar la travesía porteña, Susana manejó por la ciudad , mientras conversaba con Yatra, quien a lo largo de todo el especial va desnudando aspectos de su vida y de su profesión.

Susana Giménez y Sebastián Yatra mientras caminan por el Monumental

El detrás de escena de un gran “flashmob” urbano

El flashmob es una práctica performática sostenida en la irrupción no anunciada. Mucho de eso tuvo la presencia de Susana Giménez en su recorrida por Buenos Aires. “Llegábamos y rodábamos tal como sucedían las cosas. La idea era grabar de asalto para poder conseguir espontaneidad . Todo fue muy natural y la gente estuvo muy cerca de Susana, que era lo que ella quería”, explica Federico Levrino, quien lleva muchos años trabajando en Telefe y hoy es el máximo responsable de los programas de la diva.

Federico Levrino, responsable y líder de la producción de Susana, invitada de honor Santiago Cichero - LA NACION

Las muestras de afecto hacia la diva no se hicieron esperar. Con celulares en mano para registrar la postal atípica, cientos de transeúntes fueron ocasionales testigos de la grabación del programa. El aura de Susana Giménez es un imán convocante. “Lo que pasa con la gente es increíble, es un amor no se puede creer, le brindan un afecto único, lo que genera Susana es de otro planeta, aún me sigo sorprendiendo, es algo que no se ve habitualmente ”, reflexiona Levrino.

Para la grabación del programa trabajó un equipo de más de cincuenta personas , incluidos los responsables de la seguridad, aspecto que se manejó de manera muy relajada. Participó la gente de seguridad de Telefe, con los protocolos habituales, y solo cuando Susana manejó con Yatra, fue escoltada por motos policiales. Cuatro cámaras de última generación registraron cada movimiento de la diva y del cantante.

Al estilo de un flashmob, en cada "parada" se buscó sorprender a los vecinos de la ciudad Gerardo Viercovich - LA NACION