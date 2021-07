La contundente respuesta del abogado de Morla a Dalma Maradona: “Diego lo eligió como amigo”

Dalma Maradona le dio una extensa entrevista a Los ángeles de la mañana (eltrece) donde habló sobre los avances de la causa judicial por la muerte de su padre. No obstante, sus declaraciones apuntaron directamente contra la figura de Matías Morla, abogado de Diego.

“Era una organización para que se diera el desenlace que se dio”, indicó. “Ellos quieren hacer creer que todo era desordenado pero estaba todo muy calculado. Cada uno tenía su rol y estaba pensado”, apuntó.

Sus dichos resonaron en el entorno del letrado. Sin embargo, pese a las preguntas de la prensa, Mauricio D’Alessandro, abogado de Morla, intentó esquivar el tema y no dio declaraciones precisas. A través de una entrevista que protagonizó en Mitre Live (Radio Mitre), D’Alessandro le fue esquivo a las preguntas.

Mauricio D'Alessandro habló en nombre de Morla tras los dichos de Dalma Maradona

“Las que le contestan a Dalma y Gianinna son las hermanas de Diego, no Matías. La primera pregunta que hacen es por qué no piden (las hijas del Diez) apartarlo de la causa donde muestran a Diego en el cajón”, respondió en primer lugar. Luego completó: “Ahí el único querellante es Morla y se responden: porque no hay plata en juego. Diego lo eligió a Matías como abogado y como amigo”.

Las acusaciones contra Morla

Quien supo ser abogado de Diego Maradona durante muchos años es representante de la querella de las cuatro hermanas de Diego y, en ese ida y vuelta judicial, fue acusado por defraudación por administración fraudulenta por la explotación de marcas con el nombre del exfutbolista.

Además, tanto Dalma como Gianinna pidieron que se apartara a Morla del expediente que investiga la muerte de su padre.

LA NACION