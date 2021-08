Luis Majul, a dos años de las PASO: “Volvían para ser mejores y están rompiendo todo”

Este miércoles, en su habitual editorial del programa +Voces, Luis Majul hizo un repaso de la gestión del gobierno de Alberto Fernández en relación a sus promesas de campaña, al cumplirse hoy los dos años del triunfo del Frente de Todos en las elecciones primarias de 2019. Según el periodista, “iban a volver mejores, pero solo se superan a sí mismos en el chamuyo”.

“Hoy se cumplen dos años del triunfo en las PASO de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina (Kirchner)”; comenzó su editorial Majul.

“Hoy también, los chicos de La Cámpora se quejaron porque el PJ, en la foto, parece que se olvidó de Cristina”, agregó el periodista, en referencia a un tuit que publicó hoy el Partido Justicialista, conmemorando aquel triunfo, pero sin agregar en la referencia a la actual vicepresidenta.

“Pero más allá de la interna del frente, que sigue al rojo vivo, ni Alberto ni Cristina cumplieron con las grandes promesas que hiceron durante la aquella campaña”.

A continuación, el conductor de +Voces hizo un repaso a lo que postulaba el Frente de Todos en tiempos de proselitismo y lo contrastó con la gestión de ese espacio en el poder. “Por ejemplo, iban a garantizar el asadito -comenzó Majul-. Bueno, no solamente el asadito no está. Además rompieron un récord insuperable: destruyeron casi por completo a la clase media”.

“Hoy el Indec de la ciudad reveló que para ser considerado de clase media tenés que percibir un ingreso mayor a $102.764. Es decir: por primera vez en la ciudad de Buenos Aires se necesitan seis dígitos para no ser considerado pobre”, agregó.

Con respecto a la jubilación, el periodista dijo: “Iban a volver para devolverle a los jubilados la dignidad que, según ellos, habían perdido con Macri. Hoy un jubilado de la minima, gana 25.922 pesos, el equivalente a 145 dólares. Es la jubilación más baja de latinoamérica. Ni siquiera le alcanzaría a ningún abuelo para comprar a su nieto la nueva camiseta del paris saint garmain, que ahora cuesta 158 euros”.

“Y una cosita más: no sigan repitiendo que todos los medicamentos para los jubilados del PAMI son gratis, porque eso tampoco es cierto. Encontrarlos cuesta el mismo laburo que toparse con un producto de la lista de precios cuidados, máximos o como quiera llamarlos”, expresó el conductor de LN+.

A continuación, Majul se refirió a la pobreza. “Pero pongamos sobre la mesa el otro gran récord: este gobierno, desde que asumió, fabricó 3.150.000 nuevos pobres. 157 mil pobres por mes. 5.250 pobres por día. 218 pobres por hora. 4 pobres por minuto”, subrayó.

“Y una cosa más: no hablen más de las vacunas que supieron conseguir, porque no se lo creen ni los parientes. Íbamos a estar mejor que Suecia. Y ahora Suecia, según Alfonso Prat Gay, hace un mes que no tiene ni un muerto por covid. Tiene 11 millones y medio más de vacunados que la Argentina. Y tres millones menos de pobres”, añadió el periodista.

“Pero los simuladores no se rinden. Ahora pretender convertir Internet en un servicio público, quieren cobrar todavía mas impuestos a las empresas, fantasean con estatizar las autopistas y el peaje y se están peleando a muerte por la enorme caja política de los planes sociales”, dijo en otro fragmento de su columna.

“Iban a volver para ser mejores, pero solo se superan así mismo en una de las pocas que cada día les sale mejor: el chamuyo”, concluyó Majul.

