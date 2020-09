El Pollo Álvarez reveló cómo logró sobreponerse a los episodios que lo afectaron durante cuatro años Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de septiembre de 2020 • 10:53

El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hace que muchas celebridades participen en entrevistes y revelen costados pocos conocidos. Uno de ellos es el caso de Joaquín "Pollo" Álvarez que durante una reciente entrevista en vivo habló de los ataques de pánico que sufrió durante años y cómo logró superarlos.

Durante una entrevista para el ciclo Mitre Live (Radio Mitre), el Pollo Álvarez contó detalles de los ataques de pánico que sufrió durante cuatro años. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, el conductor de Nosotros a la mañana (eltrece) reveló que llegó a pensar en que lograría sobreponerse y enumeró los síntomas que experimentó.

"Los primeros ataques fueron horribles. Pensás que te vas a morir de verdad, pensás que te quedás sin aire, que te morís directamente. Me acuerdo que cuando llegaba al hospital y me tomaban la presión y me decían que estaba todo bien, se me desaparecían los síntomas", relató Álvarez en relación a los primeros episodios.

Si bien fueron cuatro años en los que sufrió ataques de pánico, el conductor recordó, con lujo de detalles, uno en particular. "Sentí que estaba al borde de la muerte. Real. Sentía que se me cerraba la garganta y después [la problemática] se va expresando de distintas maneras. Por suerte, ya es parte del pasado", afirmó Álvarez.

Casi sobre el final de la entrevista, Álvarez vinculó los ataques de pánico con un momento de sobrecarga de actividad laboral. "Venía muy cansado y tenía tres o cuatro laburos [trabajos]. Era notero [cronista] de tres programas, por necesidad. Y un día estallé y encima después seguí [trabajando], no pare. Se me fue estropeando la máquina y así quedé", concluyó con humor y la tranquilidad de que esos episodios forman ya del pasado.